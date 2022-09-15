كرة سلة - الأهلي يعلن وصول فاكوادي تدعيما لقائمة البطولة العربية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 15:54

كتب : FilGoal

مايكل فاكوادي - كرة سلة الأهلي

أعلن النادي الأهلي وصول الأمريكي مايكل فاكوادي إلى القاهرة استعدادا لتدعيم صفوف الفريق في البطولة العربية للأندية.

وكان الأهلي قد ضم بين صفوفه والتر هودج لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل كمحترف أساسي.

وتستضيف الكويت منافسات البطولة العربية لأندية السلة خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر.

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ويشارك من مصر كل من الأهلي حامل لقب النسخة الماضية وبطل الدوري، والاتحاد السكندري وصيف مسابقة الدوري.

ووصل فاكوادي إلى القاهرة تمهيدا لإتمام تعاقده مع الأهلي والاستعداد مع الفريق لخوض منافسات البطولة العربية.

وكان فاكوادي قد حقق لقب البطولة العربية للأندية الموسم الماضي مع فريق الأهلي والتي انضم إلى قائمة الفريق وقتها كتدعيم لصفوف الأحمر.

وكشف فاكوادي عبر FilGoal.com انضمامه إلى الأهلي. (من هنا)

وجاء الأهلي في المجموعة الثانية رفقة كل من، الرياضي اللبناني والغرافة القطري والميناء اليمني.

وسبق للثنائي فاكوادي وهودج اللعب سويا في صفوف الزمالك خلال البطولة الإفريقية للأندية BAL والتي تقام تحت رعاية NBA.

وحصد الثنائي لقب البطولة الإفريقية سويا مع الزمالك وحصل وقتها هودج على لقب أفضل لاعب في المسابقة.

ويلعب فاكوادي للمرة الثالثة مع فريق مصري بعد الفوز بإفريقيا مع الزمالك والبطولة العربية مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة إفريقيا BAL هذا الموسم.

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