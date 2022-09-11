سلة - فاكوادي لـ في الجول: تعاقدت مع الأهلي للبطولة العربية.. متحمس وتحدثت مع هودج

أعلن مايكل فاكوادي المحترف الأمريكي تعاقده مع فريق الأهلي لكرة السلة تدعيما لصفوف الفريق في البطولة العربية.

وكان الأهلي قد تعاقد مع والتر هودج ليكون محترف الفريق في الموسم المقبل، بينما فاكوادي لتدعيم صفوف الفريق في البطولة العربية للأندية فقط.

وتستضيف الكويت البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وقال فاكوادي لـ FilGoal.com: "أتممت الاتفاق مع الأهلي لتدعيم صفوفه في البطولة العربية".

وأضاف "متحمس جدا للعودة مرة أخرى مع الفريق والمشاركة في البطولة العربية".

ويشارك الأهلي في البطولة العربية للأندية بصفته حامل اللقب، كما يشارك الاتحاد السكندري وصيف الدوري المصري.

وكان فاكوادي قد حقق لقب البطولة العربية للأندية الموسم الماضي مع فريق الأهلي والتي انضم إلى قائمة الفريق وقتها كتدعيم لصفوف الأحمر.

واختتم فاكوادي تصريحاته "مستعد لخوض البطولة العربية وسأحضر قريبا، تحدثت مع والتر هودج ومتحمسان للعب سويا مجددا".

وسبق للثنائي اللعب سويا في صفوف الزمالك خلال البطولة الإفريقية للأندية BAL والتي تقام تحت رعاية NBA.

وحصد الثنائي لقب البطولة الإفريقية سويا مع الزمالك وحصل وقتها هودج على لقب أفضل لاعب في المسابقة.

ويلعب فاكوادي للمرة الثالثة مع فريق مصري بعد الفوز بإفريقيا مع الزمالك والبطولة العربية مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة إفريقيا BAL هذا الموسم.