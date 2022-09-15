محمد عمر يكشف لـ في الجول عن منصبه في الاتحاد السكندري.. والمراكز المطلوب تدعيمها

جلسة منتظرة تجمع بين محمد عمر المدير الرياضي الجديد لنادي الاتحاد السكندري ومحمد مصيلحي رئيس مجلس الإدارة لتحديد اختصاصات عمر.

وكان قد تم تعيين عمر في منصب المدير الرياضي للنادي بعد توليه مسؤولية المدير الفني لفترة مؤقتة حتى نهاية موسم الدوري الماضي.

وقال محمد عمر لـ FilGoal.com: "فترة تولي مسؤولية القيادة الفنية في الاتحاد السكندري كانت حساسة جدا رغم أن وضع الفريق لم يكن سيئا بـ 33 نقطة، كنا في حاجة لعدد قليل من النقاط".

وأوضح "فعليا كانت الأمور صعبة وأغلب اللاعبين فاقدين الثقة في أنفسهم رغم إمكانياتهم العالية، كنا في حاجة لعمل جماعي في وقت ضيق جدا".

وتابع "ما أفادنا فترة توقف وصلت إلى 10 أيام بين مواجهة الإسماعيلي والبنك الأهلي وهو ما صنع الفارق".

وأضاف المدير الرياضي بالنادي "الحمد لله بإمكانات اللاعبين والجهاز الفني بالكامل ومتابعة محمد مصيلحي رئيس النادي تخطينا تلك الفترة الصعبة".

وشدد محمد عمر "عدم تواجد الجماهير في المباريات أثر بشكل سلبي على الفريق ولكن في النهاية تخطينا الفترة الصعبة".

وعن تقييم اللاعبين أوضح "عقب انتهاء الدوري لم أتحدث بشكل رسمي لعدم خروج قرار من مجلس الإدارة، ولكن أبلغت رأيي لمحمد مصيلحي ولجنة الكورة دون إبداء رأيي في رحيل أو بقاء لاعبين".

وكشف عمر "نصحت بضرورة تدعيم مركز قلب الدفاع، بسبب تلقي عدد كبير من الأهداف بالإضافة إلى رحيل شبانة عقب نهاية إعارته".

وتابع "المركز الثاني الذي يحتاج إلى تدعيم فهو الهجوم، كيف نادي بحجم الاتحاد السكندري يشارك طوال الدور الثاني بمهاجم وحيد؟".

وواصل المدير الفني السابق "أتوسم خيرا في محمود بسيوني اللاعب صاحب الـ18 عاما، أعتقد أنه مستقبل الاتحاد السكندري في مركز الظهير الأيمن".

أما عن منصبه الجديد فأوضح "تم إبلاغي منذ يومين بمنصبي الجديد كمدير رياضي في النادي، ستجمعني جلسة مع محمد مصيلحي رئيس النادي لتحديد اختصاصاتي".

وأضاف عمر "أتمنى أن أرى محمد نور في منصب بالاتحاد السكندري، بالنسبة لي هو أحد أفضل المدربين المساعدين في مصر بالكامل، لذلك هو يستحق مكانة أكبر مما فيها بكثير".

وشدد المدير الرياضي "لازلنا في حاجة للتعاقد مع اثنين من المدافعين وإذا نجحنا في استمرار شبانة سيكون الأمر جيد للغاية".

أما عن مركز المهاجم فكشف "أبلغت مجلس الإدارة أن عمر السعيد متاح وهو مهاجم متميز وسيفيد الفريق، لكن أتوقع أن طلباته المادية مرتفعة".

وأضاف "المهدي سليمان صفقة رائعة لتدعيم حراسة المرمى بعد اعتزال محمد عبد المنصف، الاتحاد يحتاج إلى صفقتين مميزتين لتدعيم صفوف الفريق".

وبسؤاله عن التعاقد مع زوران كمدير فني قال: "سيرته الذاتية كانت أفضل من بقية المرشحين بالإضافة إلى عمله في إفريقيا من قبل وحصد بطولات مع أندية غير مصنفة وهو ما يدل على فكره الرائع".

ويتولى زوران مانولوفيتش قيادة الاتحاد السكندري خلفا لمحمد عمر.

وخلال مسيرته كمدرب تمكن زوران من التتويج بالدوري الجزائري (شباب بلوزداد) والدوري الأنجولي (رفقة كابوسكورب إس سي وبريميرو دي اوجوستو) مرتين وكأس السوبر الأنجولي.

وبالحديث عن قلق الجماهير أجاب عمر "أرى أن ذلك أمر طبيعي ولكن علينا الانتظار حتى غلق باب القيد وبعد ذلك يتم الحكم على تدعيمات الفريق".

وتابع "حتى الآن أنا مطمئن والجميع داخل النادي يجتهد، قد تحدث بعض المفاجآت ولكن الأكيد أن هدف الجميع وضع النادي في المركز الذي يليق بالنادي".

واختتم محمد عمر تصريحاته "الكثير من اختصاصات المدير الرياضي مثل مدير الكرة ولذلك المسميات لا تفرق معي الأهم هو دعم الفريق".