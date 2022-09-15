قائمة فرنسا – غياب بنزيمة وحضور ثلاثي ريال مدريد.. وعودة جيرو وفاران

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 14:32

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمة بلاده لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبي بالتوقف الدولي لشهر سبتمبر.

ويغيب كريم بنزيمة قائد ريال مدريد للإصابة، كما يبتعد بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس لخضوعه لعملية جراحية في الركبة.

في المقابل، يعود رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد بعد غيابه عن التوقف الدولي الماضي للإصابة، ويظهر أوليفييه جيرو مهاجم ميلان لأول مرة منذ مارس الماضي.

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ويعود دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ لأول مرة منذ نوفمبر 2021، فيما يبتعد زميله كينجسلي كومان للإصابة.

وتلقى بنوا بادياشيلي ويوسف فوفانا ثنائي موناكو الاستدعاء الدولي الأول لـ فرنسا.

كما يظهر كوجه جديد راندال كولو مواني مهاجم أينتراخت فرانكفورت.

ويغيب ويزلي فوفانا قلب دفاع تشيلسي، ووسام بن يدر مهاجم موناكو، وكليمنت لونجليه مدافع توتنام.

وتسببت الإصابة في ابتعاد نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، ولوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونيخ، وإبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، وبريسنيل كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان، وأنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد.

ويحضر ثلاثي ريال مدريد: أورليان تشواميني، وإدواردو كامافينجا، وفيرلان ميندي، بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي جناح برشلونة، وأنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد.

وتستقبل فرنسا نظيرتها النمسا يوم 22 سبتمبر في سان دوني، قبل أن تحل ضيفة على الدنمارك يوم 25 سبتمبر.

وتتواجد فرنسا في كأس العالم بمجموعة تضم أستراليا والدنمارك وتونس.

منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – مايك ماينيان (ميلان الإيطالي) – ألفونس أريولا (وست هام يونايتد الإنجليزي)

الدفاع: رافاييل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) – دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) – جول كوندي (برشلونة الإسباني) – بنوا بادياشيلي (موناكو) – بنجامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني) – جوناثان كلاوز (أوليمبيك مارسيليا) – فيرلان ميندي (ريال مدريد الإسباني) – تيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي)

الوسط: أورليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني) – إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني) – أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) – ماتيو جيندوزي (أوليمبيك مارسيليا) – يوسف فوفانا (موناكو)

الهجوم: أوليفييه جيرو (ميلان الإيطالي) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) – عثمان ديمبيلي (برشلونة الإسباني) – كريستوفر نكونكو (لايبزج الألماني) – راندال كولو مواني (أينتراخت فرانكفورت الألماني)

فرنسا منتخب فرنسا بنزيمة
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