الصفقة السادسة.. المصري يعلن ضم عمرو السعداوي

أعلن النادي المصري ضم عمرو السعداوي ضمن تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

ويعتبر السعداوي سادس صفقات المصري للموسم الجديد تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن سعي المصري لضم عمرو السعداوي من الجونة. (من هنا)

ويلعب عمرو السعداوي في مركز الظهير الأيسر مع الجونة.

حيث شارك ابن الـ25 عاما في 33 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويعد السعداوي سادس صفقات المصري الصيفية للموسم المقبل بعد ضم عبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري وحسين السيد من بيراميدز.

وكان كامل أبو علي قد فاز بمنصب رئيس النادي المصري حتى عام 2026.

وأعلنت اللجنة فوز قائمة كامل أبو علي بالكامل بالانتخابات بالتزكية حتى عام 2026.