الصفقة السادسة.. المصري يعلن ضم عمرو السعداوي

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 13:38

كتب : مهاب نبيل

عمرو السعداوي الجونة

أعلن النادي المصري ضم عمرو السعداوي ضمن تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

ويعتبر السعداوي سادس صفقات المصري للموسم الجديد تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن سعي المصري لضم عمرو السعداوي من الجونة. (من هنا)

أخبار متعلقة
في الجول يكشف قائمة المصري لمعسكر الموسم الجديد.. صفقتان لم يعلنا متواجدين في الجول يكشف – قائمة الراحلين عن المصري في الجول يشرح – كيف يمكن للأندية المصرية الدفع بـ 9 لاعبين أجانب في إفريقيا "الأغلى بتاريخ النادي".. في الجول يكشف قيمة انتقال مروان حمدي لـ المصري

ويلعب عمرو السعداوي في مركز الظهير الأيسر مع الجونة.

حيث شارك ابن الـ25 عاما في 33 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويعد السعداوي سادس صفقات المصري الصيفية للموسم المقبل بعد ضم عبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري وحسين السيد من بيراميدز.

وكان كامل أبو علي قد فاز بمنصب رئيس النادي المصري حتى عام 2026.

وأعلنت اللجنة فوز قائمة كامل أبو علي بالكامل بالانتخابات بالتزكية حتى عام 2026.

الدوري المصري عمرو السعداوي الجونة المصري
نرشح لكم
"خاسر سيئ وثور شرس".. من هو سامسون أكينيولا المرشح للانضمام إلى الزمالك مصدر مقرب من محمود علاء لـ في الجول: عرض شباب الأهلي دبي في الطريق إلى الزمالك باسم مرسي: رفضت عروضا من الدوريين الإنجليزي والإيطالي.. وسبب حزن جماهير الأهلي مني مصدر من فيوتشر لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم عمر السعيد الكشف عن الجهاز المعاون لـ بابافاسيليو في غزل المحلة.. محلل أداء أجنبي وناصر فاروق الكومي لـ في الجول: ليس حسام حسن.. الإسماعيلي سيتعاقد مع مدير فني أجنبي "حقق حلم الطفولة".. الإسماعيلي يعلن ضم محمود الشبراوي إنبي لـ في الجول: الأهلي قريب من ضم شلبي.. ومصير جاد خلال 24 ساعة
أخر الأخبار
سبورت: ليفربول قرر إعادة أرتور ميلو إلى يوفنتوس في يناير 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة السادسة.. المصري يعلن ضم عمرو السعداوي 11 دقيقة | الكرة المصرية
"خاسر سيئ وثور شرس".. من هو سامسون أكينيولا المرشح للانضمام إلى الزمالك 33 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من محمود علاء لـ في الجول: عرض شباب الأهلي دبي في الطريق إلى الزمالك 33 دقيقة | الكرة المصرية
ديل بيرو: يوفنتوس يعاني من هذه المشاكل 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
باسم مرسي: رفضت عروضا من الدوريين الإنجليزي والإيطالي.. وسبب حزن جماهير الأهلي مني ساعة | الكرة المصرية
عودة بعد غياب؟ ماركا: سيرخيو راموس متواجد في قائمة إسبانيا المبدئية ساعة | الكرة الأوروبية
هذا لا يحدث كل يوم.. بلال مظهر عبد الرحمن يسجل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا للشباب ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة