خبر في الجول - المصري يسعى لضم زعزع والسعداوي.. وموقف الجونة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 13:31

كتب : حامد وجدي

المصري - بيان رسمي

يسعى المصري للتعاقد مع ثنائي الجونة علي زعزع وعمرو السعداوي خلال سوق الانتقالات الحالية، حسبما علم FilGoal.com.

وتعاقد المصري في سوق الانتقالات الحالي مع عماد الدين بو بكر مدافع الوداد المغربي وعبد العزيز دغموم من وفاق سطيف الجزائري.

ورد مصدر من الجونة لـFilGoal.com قائلا: "هناك عروض للثنائي من أكثر من ناد في الفترة الأخيرة".

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وأضاف "ما زلنا في مرحلة المفاوضات ولم نتخذ القرار النهائي".

علي زعزع ابن الـ21 عاما يلعب في كلاعب وسط مدافع ولاعب وسط ثان.

شارك مع الجونة في عشر مباريات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا واحدا أمام سموحة.

ويلعب عمرو السعداوي في مركز الظهير الأيسر مع الجونة.

حيث شارك ابن الـ25 عاما في 33 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وكان كامل أبو علي قد فاز بمنصب رئيس النادي المصري حتى عام 2026.

وأعلنت اللجنة فوز قائمة كامل أبو علي بالكامل بالانتخابات بالتزكية حتى عام 2026.

الدوري المصري الجونة المصري علي زعزع عمرو السعداوي
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