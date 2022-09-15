وفاة ماريانو أوندو لاعب منتخب غينيا الاستوائية

توفي ماريانو أوندو مونسوي لاعب منتخب غينيا الاستوائية أمس الأربعاء عن عمر 23 عامًا.

وسقط أوندو مغشيًا عليه بعد خوضه تمرينًا صباحيًا في بلاده غينيا الاستوائية.

ونُقل أوندو على الفور إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة في نبأ حزين.

ووخاض أوندو مباراة دولية واحدة مع غينيا الاستوائية في مواجهة كينيا عام 2018.

كما تواجد في قائمة بلاده بكأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018 التي استضافها المغرب.

ووقّع أوندو مؤخرًا لنادي رابيدو دي بوزاس في الدرجة الخامسة الإسبانية، لكنه لم يستطع الانضمام إلى صفوف الفريق بسبب مشكلة في تصريح العمل.

وبدأ أوندو مسيرته في كانو سبورت الغيني الاستوائية الذي تواجد في صفوفه حتى وقّع لـ رابيدو دي بوزاس الإسباني.