وفاة ماريانو أوندو لاعب منتخب غينيا الاستوائية
الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 11:44
كتب : FilGoal
توفي ماريانو أوندو مونسوي لاعب منتخب غينيا الاستوائية أمس الأربعاء عن عمر 23 عامًا.
وسقط أوندو مغشيًا عليه بعد خوضه تمرينًا صباحيًا في بلاده غينيا الاستوائية.
ونُقل أوندو على الفور إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة في نبأ حزين.
Tremenda pérdida. Tremenda perda@ConcelloDeVigo @depo_es @Xunta @cano_sport #federacionguineanadefutbol pic.twitter.com/RvrlF1ZFoy— Rápido de Bouzas CF (@RapidodeBouzas) September 14, 2022
ووخاض أوندو مباراة دولية واحدة مع غينيا الاستوائية في مواجهة كينيا عام 2018.
كما تواجد في قائمة بلاده بكأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018 التي استضافها المغرب.
ووقّع أوندو مؤخرًا لنادي رابيدو دي بوزاس في الدرجة الخامسة الإسبانية، لكنه لم يستطع الانضمام إلى صفوف الفريق بسبب مشكلة في تصريح العمل.
وبدأ أوندو مسيرته في كانو سبورت الغيني الاستوائية الذي تواجد في صفوفه حتى وقّع لـ رابيدو دي بوزاس الإسباني.