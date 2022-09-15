وفاة ماريانو أوندو لاعب منتخب غينيا الاستوائية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 11:44

كتب : FilGoal

ماريانو أوندو

توفي ماريانو أوندو مونسوي لاعب منتخب غينيا الاستوائية أمس الأربعاء عن عمر 23 عامًا.

وسقط أوندو مغشيًا عليه بعد خوضه تمرينًا صباحيًا في بلاده غينيا الاستوائية.

ونُقل أوندو على الفور إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة في نبأ حزين.

ووخاض أوندو مباراة دولية واحدة مع غينيا الاستوائية في مواجهة كينيا عام 2018.

كما تواجد في قائمة بلاده بكأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018 التي استضافها المغرب.

ووقّع أوندو مؤخرًا لنادي رابيدو دي بوزاس في الدرجة الخامسة الإسبانية، لكنه لم يستطع الانضمام إلى صفوف الفريق بسبب مشكلة في تصريح العمل.

وبدأ أوندو مسيرته في كانو سبورت الغيني الاستوائية الذي تواجد في صفوفه حتى وقّع لـ رابيدو دي بوزاس الإسباني.

غينيا الاستوائية ماريانو أوندو Mariano Ondo
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: مد القيد حتى 23 سبتمبر.. ورفض مقترح نهاية الشهر لاعب الإسماعيلي يغير جنسيته الاتحاد التونسي ينفي إصابة المساكني بـ الرباط الصليبي خبر في الجول - الاتحاد التونسي يسمح بمشاركة الجزيري والمثلوثي مع الزمالك في ذهاب إفريقيا إصابة عمر صادق بقطع في الرباط الصليبي قائمة المغرب – عودة زياش وبانون.. وغياب بنشرقي عن قائمة الركراكي الأولى منافس بيراميدز – هلال الساحل السوداني يتفوق على جيتا جولد التنزاني في الكونفدرالية منافس الزمالك - فلامبو البوروندي يفوز على الاتحاد الليبي
أخر الأخبار
عودة بعد غياب؟ ماركا: سيرخيو راموس متواجد في قائمة إسبانيا المبدئية 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
هذا لا يحدث كل يوم.. بلال مظهر عبد الرحمن يسجل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا للشباب 28 دقيقة | المحترفون
مصدر من فيوتشر لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم عمر السعيد 38 دقيقة | ميركاتو
وفاة ماريانو أوندو لاعب منتخب غينيا الاستوائية 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - الجمعة انطلاق دوري المحترفين.. وغياب الزمالك للمشاركة العربية ساعة | رياضات أخرى
الكشف عن الجهاز المعاون لـ بابافاسيليو في غزل المحلة.. محلل أداء أجنبي وناصر فاروق ساعة | الكرة المصرية
الكومي لـ في الجول: ليس حسام حسن.. الإسماعيلي سيتعاقد مع مدير فني أجنبي ساعة | الكرة المصرية
موعد مباريات الخميس 15 سبتمبر 2022.. تريزيجيه ومصطفى محمد في الدوري الأوروبي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة