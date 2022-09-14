بيولي: لا أشعر بفارق كبير بين مباريات الأبطال والدوري الإيطالي.. وخطوة إيجابية أخرى

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 22:45

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

وصف ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن الفوز على تشيلسي خطوة إيجابية أخرى، ولا يرى أن هناك فارق بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي.

وتفوق ميلان على دينامو زغرب بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وقال بيولي عقب اللقاء لشبكة "سكاي" إيطاليا: "خطوة إيجابية أخرى، قلت قبل المباراة للاعبين لم نفز بعد على ملعبنا في دوري الأبطال رغم جودتنا".

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وأضاف "اللاعبون والجماهير يستحقون ذلك، اعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل، كنا دقيقين وسجلنا أكثر من مرة، لكننا خضنا أكثر من مباراة مؤخرا".

وواصل "لا أشعر بفارق كبير بين مباريات دوري الأبطال والدوري الإيطالي، الأداء يعتمد علينا في إيطاليا وأوروبا، ليس علينا أن نفكر في أن نقدم شيئا غير اعتياديا للفوز في دوري الأبطال، المستوى عالٍ، والأمر سيكون ذاته يوم الأحد أمام نابولي".

وعن التطور أجاب: "نفعل ذلك واليوم أظهرنا ذلك، بإمكاننا تقديم الأفضل، أن نسجل أهدافا كثيرة وألا نستقبل".

وردا على هل يمكن أن يكون ميلان مفاجأة دوري الأبطال الموسم الجاري رد قائلا: "الأمر صعب، تلك الفترة متطلبة للغاية والفترة المقبلة ستكون أكثر، بدأنا من الأول من أكتوبر وحتى 13 نوفمبر، لذلك هذا سبب أن أقول علينا التطور، عندما لا نصل لأقصى سرعة سيكون بإمكاننا التحكم في محركاتنا".

وأتم عن غياب لياو ضد نابولي "ليس لدينا مهاجما حقيقيا، لكن بإمكاننا استخدام حلول مختلفة، سنحاول أن نقدم أداءً عظيما أمام خصم كبير".

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 6 جولات بالتساوي مع أتالانتا ونابولي، قبل لقاء الأخير الأسبوع المقبل.

وسيلتقي ميلان في الجولة المقبلة من دوري الأبطال مع تشيلسي الإنجليزي.

وحقق ميلان فوز هو الأول للفريق في دوري الأبطال على ملعب سان سيرو منذ 3283 يوم وبالتحديد 18 سبتمبر 2013 بالفوز على سيلتك الأسكتلندي بنتيجة 2-0 في دور المجموعات.

وحقق ميلان فوزا وحيدا الموسم الماضي جاء على حساب أتليتكو مدريد خارج القواعد ودون فوز في سان سيرو.

كما سجل الروسونيري 3 أهداف لأول مرة في دوري الأبطال منذ الفوز على سيلتك نفسه لكن إيابا في النسخة ذاتها.

وتصدر الروسونيري الترتيب بشكل برصيد 4 نقاط، بينما توقف رصيد دينامو عند 3 نقاط، قبل لقاء سالزبورج وتشيلسي.

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