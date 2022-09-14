عادت ليالي الأبطال في سان سيرو.. ميلان ينتصر على دينامو زغرب بالثلاثة

عادت ليالي دوري أبطال أوروبا في سان سيرو مع ألوان ميلان الإيطالي، بالفوز بنتيجة 3-1 على دينامو زغرب الكرواتي في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة.

سجل أهداف ميلان: أوليفييه جيرو وأليكسيس ساليميكريس وتوماسو بوبيجا، فيما سجل هدف الضيوف ميسلاف أورسيتش.

فوز هو الأول لميلان في دوري الأبطال على ملعب سان سيرو منذ 3283 يوم وبالتحديد 18 سبتمبر 2013 بالفوز على سيلتك الأسكتلندي بنتيجة 2-0 في دور المجموعات.

وحقق ميلان فوزا وحيدا الموسم الماضي جاء على حساب أتليتكو مدريد خارج القواعد ودون فوز في سان سيرو.

كما سجل الروسونيري 3 أهداف لأول مرة في دوري الأبطال منذ الفوز على سيلتك نفسه لكن إيابا في النسخة ذاتها.

وتصدر الروسونيري الترتيب بشكل برصيد 4 نقاط، بينما توقف رصيد دينامو عند 3 نقاط، قبل لقاء سالزبورج وتشيلسي بعد قليل.

التشكيل

قاد الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم ميلان الإيطالي، وتواجد الجزائري إسماعيل بن ناصر في خط وسط بطل إيطاليا.

في المقابل قاد الكرواتي ميسلاف أوريستش صاحب هدف الفوز لدينامو زغرب على تشيلسي في الجولة الماضية هجوم الضيوف.

وصف المباراة

بدأ ميلان مسيطرا على اللقاء لكن دون خطورة محققة على مرمى الفريقين خلال أول ربع ساعة.

في الدقيقة 20 انفرد رافائيل لياو لكن المدافع شتت الكرة في الوقت المناسب قبل أن يسدد البرتغالي لتخرج الكرة لركنية.

وسدد إسماعيل بن ناصر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد دقيقتين أبعدها الحارس بنجاح.

وفي الدقيقة 28، تألق ماينيان حارس ميلان في التصدي لتسديدة من بيتكوفيتش مهاجم الضيوف.

وكاد ميسلاف أورسيتش أن يسجل هدف التقدم بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 43 تحصل ميلان على ركلة جزاء من نصيب رافائيل لياو، انبرى لها جيرو وسددها في الشباك.

وأصبح جيرو ثاني أكبر لاعب فرنسي يسجل في دوري أبطال أوروبا بعمر 35 عاما و349 يوما بعد لوران بلان الذي سجل من قبل بعمر 36 عاما و338 يوما.

ركلة جزاء رقم 25 التي يسجلها الفرنسي من أصل 26 ركلة انبرى لها.

بدأ الشوط الثاني سريعا، واستطاع ميلان أن يعزز تفوقه مبكرا بعرضية من لياو من الجهة اليسرى أودعها ساليميكيرس في الشباك في الدقيقة 46.

وأصبح ألكسيس ساليميكيرس أول لاعب يسجل هدفا في أول مباراتين بدور المجموعات من دوري الأبطال منذ زلاتان إبراهيموفيتش موسم 2010-11.

























في الدقيقة 57 ومن لعبة ثنائية بين بيتكوفيتش وأوريسيتش استطاع الأخير أن يسجل هدف تقليص الفارق للضيوف بتسديدة أرضية مقوسة على يسار الحارس.

حاول الضيوف أن يخطفوا التعادل لكن دون خطورة محققة على مرمى ميلان.

وفي الدقيقة 77 استطاع البديل توماسو بوبيجا أن يسجل هدف ميلان الثالث بتسديدة قوية على كرة ارتطمت بالعارضة بعد عرضية أرضية من ثيو هيرنانديز.

أول هدف للاعب الوسط الإيطالي الشاب بقميص الروسونيري عقب عودته من الإعارة.

الدقائق الأخيرة مرت بدون خطورة لينتصر الروسونيري وتعود ليالي الأبطال في سان سيرو.

شاختار × سيلتك

في بولندا ولحساب المجموعة السادسة تعادل شاختار دونتسك الأوكراني مع سيلتك الأسكتلندي بنتيجة 1-1.

وتصدر شاختار الترتيب برصيد 4 نقاط بشكل مؤقت، بينما حصد الفريق الأسكتلندي أول نقطة له.

وتقدم سيلتك في الدقيقة العاشرة، بهدف عكسي في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 29 سجل ميكالو مورديوك هدف التعادل ليرفع رصيده لهدفين في دوري الأبطال.