تشكيل تشيلسي – بوتر يدفع بأوباميانج في الهجوم.. ورباعي دفاعي

أعلن جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه في مباراته الأولى له مع الفريق عقب توليه المسؤولية خلفا لتوماس توخيل.

ويواجه تشيلسي منافسه سالزبورج النمساوي في ملعب ستامفورد بريدج في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: مارك كوكوريا- تياجو سيلفا- سيزار أزبليكويتا- رييس جيمس

في الوسط: ماسون ماونت- ماتيو كوفاسيتش- جورجينيو

في الهجوم: كاي هافيرتز- بيير إيمريك أوباميانج- رحيم سترلينج

وكان تشيلسي خسر في مباراته الأولى ضد دينامو زغرب، فيما تعادل سالزبورج مع ميلان.