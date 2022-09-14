لاعب الإسماعيلي يغير جنسيته

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 19:28

كتب : محمد عبد العظيم

ياو أنور - يحيى الكومي - الإسماعيلي

أعلن اتحاد توجو لكرة القدم منح ياو أنور جنسية الدولة ليمثل منتخب توجو في الفترة المقبلة.

ياو أنور

النادي : الإسماعيلي

توجو
الإسماعيلي

وقرر ياو أنور المنضم حديثا إلى الإسماعيلي تمثيل منتخب توجو بدلا من غانا.

وأنهى ياو أنور جميع الإجراءات الرسمية للحصول على جنسية توجو، ومن المقرر أن يمثل المنتخب التوجولي.

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ياو أنور انضم لصفوف الإسماعيلي قادمًا من أشانتي جولد الغاني.

وكان ياو أنور صاحب الـ24 عاما هو هداف الدوري الغاني الموسم الماضي برصيد 24 هدفا.

وبدأ أنور مشواره مع الكرة في صفوف بيشيم يونايتد ومنه انتقل إلى فوينلابرادا الإسباني معارا قبل أن يتحول الانتقال إلى نهائي في 2017.

وبعد ذلك أعير لنادي بورجوس الإسباني قبل العودة لفوينلابرادا وينتهي تعاقده في يناير 2019.

وعاد أنور إلى بيشيم يونايتد في يناير 2020 وفي شهر يوليو من العام ذاته انضم لأشانتي جولد.

ولم يسبق للاعب الغاني تمثيل منتخب غانا في أي من الفرق السنية المختلفة.

ياو أنور الإسماعيلي منتخب توجو منتخب غانا
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