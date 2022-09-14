يونايتد يدرج جرينوود في قائمته للدوري الإنجليزي

أدرج مانشستر يونايتد لاعبه ماسون جرينوود في قائمته النهائية للدوري الإنجليزي للموسم الجاري للاعبين تحت سن 21 عاما.

ماسون جرينوود النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتعود آخر مشاركة لجرينوود مع مانشستر يونايتد إلى يناير من العام الجاري قبل إلقاء القبض عليه من قبل شرطة مانشستر بداعي التعدي جسديا على صديقته.

ولكن يونايتد لم يعلن أي شيء جديد يخص مستقبل اللاعب الإنجليزي الذي يظل حتى الآن متواجدا في منزله على ذمة القضية.

وكان اللاعب الإنجليزي صاحب الـ20 عاما أزيل اسمه من موقع يونايتد الرسمي على خلفية القضية المتهم فيها وتم حظر بيع أي قميص يحمل اسمه أو أي شيء يتواجد عليه صورته.

وبعد عدة أشهر عاد يونايتد اسم اللاعب إلى موقعه لكن دون إمكانية المشاركة في المران أو المباريات.

ويظل مستقبل اللاعب مجهولا حتى اللحظة الجارية رغم إدراج اسمه في قائمة الموسم الحالي 2022-2023.

وشارك جرينوود مع يونايتد في 135 مباراة سجل خلالهم 35 هدفا وصنع 12.