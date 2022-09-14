مالك تشيلسي يثير الجدل مجددا: محمد صلاح خريج أكاديمية النادي

نال تود بويلي مالك نادي تشيلسي، سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب معلومة خاطئة ذكرها بشأن محمد صلاح.

واستحوذ بويلي على ملكية تشيلسي مؤخرًا بعد سنوات طويلة تحت إمرة الروسي رومان أبراموفيتش.

وصرّح بويلي: "تحدي تشيلسي الآن أن نمتلك 18 أو 19 نجمًا في العشرين من عمرهم ونقوم بإعارتهم لأندية أخرى لينضجوا ويحصلوا على دقائق لعب كافية".

وأضاف: "هذا يجب أن يحدث في دوريات قوية وتنافسية، ويجب الأخذ في الاعتبار أيضًا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما يترتب على ذلك في إبرام الصفقات".

وزعم مخطئًا: "تشيلسي يمتلك واحدة من أفضل أكاديميات كرة القدم في العالم، تلك الأكاديمية أخرجت محمد صلاح وكيفن دي بروين".

وأتم: "مؤخرًا ساهمت في إخراج تامي أبراهام وريز جيمس وماسون ماونت وتريفوه تشالوباه أيضًا".

ولم يكن الأمريكي بويلي دقيقًا في حديثه، إذ لم يمر الملك المصري صلاح لاعب ليفربول الحالي عبر أكاديمية تشيلسي تمامًا.

صلاح انضم إلى تشيلسي في عُمر الثانية والعشرين قادمًا من بازل السويسري بعد أن بدأ مسيرته في المقاولون العرب.

وقضى صلاح عامًا وحيدًا في صفوف تشيلسي بين يناير 2014 ويناير 2015، قبل أن يغادر صوب الدوري الإيطالي.

وضع دي بروين لا يختلف كثيرًا، إذ انضم إلى تشيلسي قادمًا من جينك -حيث تأسس بالفعل- في عمر الواحدة والعشرين عام 2012.

وأعير دي بروين من تشيلسي إلى فيردر بريمن لمدة موسم، ثم رحل نهائيًا عن الفريق صوب فولفسبورج عام 2014.

وكان بويلي قد نال سخرية يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بسبب اقتراح مباراة "كل النجوم".

وقال تود بويلي في مؤتمر صحفي في أمريكا: "أتمنى أن يتعلم الدوري الإنجليزي درسا من الرياضات الأمريكية".

وأضاف "لماذا لا نقوم ببطولة مع الفرق الأربعة الأخيرة؟ لماذا لا توجد مباراة كل النجوم؟".

وتابع "يمكنك لعب مباراة بين الشمال والجنوب في الدوري الإنجليزي وسيساعد في التمويل بسهولة شديدة. يحب الجميع فكرة زيادة عائدات الدوري".

ورد يورجن كلوب على تصريحات مالك تشيلسي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة أياكس قائلا: "لم ينتظر طويلا! عندما يجد موعدا لذلك يمكنه الاتصال بي".

وأضاف "لقد نسي أنه في الرياضات الكبيرة في أمريكا يحصل هؤلاء اللاعبون على فترات راحة لمدة أربعة أشهر وهم سعداء للغاية لأنهم يستطيعون ممارسة القليل من الرياضة في فترات الراحة هذه. الأمر مختلف تماما في كرة القدم".

وتابع "'ماذا استطيع قوله؟ هل يريد إحضار فريق هارلم جلوبتروترز (أحد الفرق الاستعراضية في كرة السلة) أيضا والسماح لهم باللعب ضد فريق كرة قدم؟".

وواصل "أنا مندهش من السؤال لذا من فضلك لا تحكم على إجاباتي كثيرا. ربما يمكنه شرح ذلك لي في وقت ما وإيجاد التاريخ المناسب".

واستكمل "لست متأكدا من أن الناس يريدون رؤية ذلك. تخيل أن لاعبي يونايتد ولاعبي ليفربول ولاعبي إيفرتون جميعا في فريق واحد، أرسنال وتوتنام معا".