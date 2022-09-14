مالك تشيلسي عن إقالة توخيل: أردنا مدربا يريد التعاون معنا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 11:00

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

كشف الأمريكي تود بويلي مالك نادي تشيلسي أسباب إقالة مدرب الفريق السابق الألماني توماس توخيل.

وأنهى تشيلسي في وقت سابق تعاقده مع مدربه الألماني توماس توخيل بعد الخسارة أمام دينامو زغرب في بداية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

وقال تود بويلي في مؤتمر صحفي في أمريكا: "عندما تتولى أي نشاط تجاري، عليك التأكد من موافقتك على الأشخاص الذين يديرون الشركة".

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وأعلن نادي تشيلسي في مايو الماضي توصل مالكه رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تحالف لرجال أعمال يقوده الأمريكي تود بويلي لبيع النادي رسميا مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني.

وأضاف "من الواضح أن توخيل موهوب للغاية وحقق نجاحا كبيرا في تشيلسي. كانت رؤيتنا للنادي هي العثور على مدرب يريد حقا التعاون معنا".

وتابع "هناك الكثير من الجدران التي يجب كسرها في تشيلسي، قبل وصولنا لم يشارك الفريق الأول والأكاديمية البيانات والمعلومات مع أحد حول المكان الذي أتى منه كبار اللاعبين".

وواصل "كانت حقيقة قرارنا أننا لم نكن متأكدين من أن توماس رأى الأمر بنفس الطريقة التي رأيناها بها. لا أحد على صواب أو خطأ، لم يكن لدينا رؤية مشتركة للمستقبل".

واستكمل "لم يكن الأمر متعلقا بمباراة دينامو زغرب ولكن بالرؤية المشتركة لما أردنا أن يكون عليه تشيلسي".

وأتم "لم يكن قرارا تم اتخاذه بسبب فوز أو خسارة واحدة ولكن لأننا نعتقد أنه الرؤية الصحيحة للنادي".

وتولى توخيل تدريب تشيلسي في يناير 2021، ليفوز مع البلوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأشرف ابن الـ49 عاما على تدريب تشيلسي في 99 مباراة، حقق خلالها 62 انتصارا و19 تعادلا وتلقى 18 خسارة.

سجل تشيلسي تحت قيادته 196 هدفا واستقبل 105.

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