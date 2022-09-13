خبر في الجول - الاتحاد التونسي يسمح بمشاركة الجزيري والمثلوثي مع الزمالك في ذهاب إفريقيا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 21:09

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

هدف سيف الدين الجزيري - الزمالك أمام سموحة

توصل نادي الزمالك لاتفاق مع الاتحاد التونسي بخصوص تواجد الثنائي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوقي أمام إليكت سبورت التشادي.

وتواجد سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ثنائي الزمالك في قائمة نسور قرطاج لمعسكر سبتمبر الجاري.

وتتعارض مواعيد المباريات الودية لمنتخب تونس مع موعد مباراة الزمالك ضد إليكت سبورت التشادي في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

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وعلم FilGoal.com أن الزمالك توصل لاتفاق مع الاتحاد التونسي على مشاركة الثنائي في مباراة الذهاب ثم الانضمام لمعسكر نسور قرطاج.

ويلعب منتخب تونس ضد جزر القمر يوم 22 سبتمبر وضد البرازيل يوم 27 من الشهر ذاته.

وتقام مباراة تونس والبرازيل في ملعب حديقة الأمراء في فرنسا الخاص بنادي باريس سان جيرمان.

وجاءت قائمة منتخب تونس كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان – بشير بن سعيد – صدفي الدبشي

الدفاع: علي معلول – ديلان برون – بلال العيفة – منتصر الطالبي – محمد دراجر – حمزة المثلوثي – عمر الرقيق – علي العابدي – رامي كعيب –

الوسط: مرتضى بن وناس – غيلان الشعلاني – سيف الدين الخاوي – عيسى العيوني – حنبعل المجبري – فرجاني ساسي – إلياس السخيري – شيم الجبالي

الهجوم: أنيس بن سليمان – وهبي الخزري – سيف الله لطيف – يوسف المساكني – نعيم سليتي – سيف الدين الجزيري – عصام جبالي – طه ياسين الخنيسي

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