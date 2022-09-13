انتهت دوري الأبطال - ليفربول (2) - (1) أياكس
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 20:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وأياكس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا
------------------------------------------
ق53: تسديدة من إيليوت يتصدى لها الحارس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: رأسية جديدة من فان دايك يتصدى لها الحارس
ق42: الحارس يتصدى على مرتين من أمام أرنولد
ق32: الثاني يضيع، رأسية من فان دايك والحارس يتصدى وتصطدم بالمدافع وتعود له من جديد
ق27: جووووووووول التعادل عن طريق محمد قدوس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين أليسون
ق20: العارضة تمنع التعادل من ألفاريز والحكم يحتسب تسلل
ق17: جووووووووووول محمد صلاح يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من ديوجو جوتا وتسديدة يسارية قوية
بداية المباراة
نرشح لكم
فان دايك: كان يجب أن نظهر ردة فعل.. ولا نستمع لما يقال عنا في الخارج بيدري: النتيجة مؤلمة ونستحق نقطة على الأقل.. وفوز بايرن لا يعكس ما قدمناه في الملعب ماتيب: حاولنا الفوز منذ الدقيقة الأولى.. ولم أكن متأكدا من تجاوز الرٍأسية لخط المرمى تشافي: كنا أفضل من بايرن ودفعنا ثمن إهدار الفرص رقم قياسي وكسر الصيام.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام أياكس خسارة أتليتكو مدريد أمام باير ليفركوزن.. وبروج يكتسح بورتو برباعية في أبطال أوروبا بشق الأنفس.. ليفربول يتجاوز عقبة أياكس في ليلة عودة صلاح للتسجيل لا مكان للثأر.. بايرن يُجهز على برشلونة في 4 دقائق
أخر الأخبار
كولر يحدد مواعيد 3 وديات لـ الأهلي 47 دقيقة | الكرة المصرية