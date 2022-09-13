جورجينيو: بوتر صاحب فكر مختلف وما حدث فاجئ الجميع

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 19:13

كتب : FilGoal

جورجينيو

كشف جورجينيو لاعب وسط تشيلسي عن شعور الجميع في ناديه بالمفاجاة عقب قرار رحيل توماس توخيل وتعيين جراهام بوتر مدرب برايتون.

ويلعب تشيلسي ضد سالزبورج، غدا الأربعاء ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال جورجينيو عن رحيل توخيل في مؤتمر صحفي: "كانت مفاجأة للجميع، ولكن ما قيل بيننا كلاعبين سيبقى بيننا، الأن لدينا مباريات لنخوضها، الحياة تمر بسرعة ولايوجد وقت للتفكير مرارا وتكرارا في ما حدث".

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وشدد "نحن نقدر ما قام به توماس توخيل من أجل الفريق ومن أجلنا. نحن الآن أمام تحد جديد ، نحن نتكيف مع المدرب الجديد بشكل جيد".

وأعلن نادي تشيلسي في وقت سابق إنهاء تعاقده مع مدربه الألماني توماس توخيل بعد الخسارة الأخيرة أمام دينامو زغرب في بداية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

وعن المدرب جراهام بوتر أوضح "إنه مدرب متواضع بأفكار وصاحب فكر مختلف، أعتقد أنه سيبلي بلاء حسنا. تشيلسي ناد كبير وعلينا العمل بشكل ضخم من أجله".

ويخوض بوتر مباراته الأولى مع تشيلسي أمام سالزبورج ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بالمجموعة الخامسة بدون نقاط في المجموعة التي تضم أندية دينامو زغرب ولايبزج وسالزبورج.

تشيلسي سالزبورج دوري أبطال أوروبا
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