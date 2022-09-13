ليكيب: تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان "أمر عاجل"

أصبح تجديد تعاقد ليونيل ميسي "أمرا عاجلا" داخل أروقة نادي باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن النادي الباريسي يبحث تجديد تعاقد ميسي رغم أن الأرجنتيني لا يرغب في التفاوض إلا بعد نهاية كأس العالم 2022 وهو ما يعني منتصف سبتمبر.

وينتهي تعاقد ميسي بنهاية الموسم الجاري، لكن هناك بند بين الطرفين يتيح التمديد لموسم إضافي حال الاتفاق بين النادي واللاعب.

ويرغب لويس كامبوس المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان في بدأ التفاوض مع ميسي في ظل رغبة برشلونة في استعادة أسطورته والذي من الممكن أن يحدث بعد كأس العالم.

ومع أداء ميسي الموسم الحالي فأنه من المفترض أن يقدم كامبوس عقدا لمدة موسمين للأرجنتيني.

ويتألق ميسي الموسم الحالي إذ سجل 7 وصنع 3 في أول 7 جولات من الدوري الفرنسي.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن الثنائي ماركو فيراتي وماركينيوس والذي ينتهي تعاقده في 2024 سيجدد مع الفريق حتى 2027.

فيراتي الذي انضم في صيف 2012 خاض 387 مباراة، بينما يرتدي ماركينيوس شارة قيادة الفريق الباريسي.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن مارسيليا.