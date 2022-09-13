سافيو يصل القاهرة.. ويخضع للكشف الطبي قبل إكمال انتقاله إلى الأهلي

وصل البرازيلي برونو سافيو إلى القاهرة قادما من بوليفيا تمهيدا للانضمام إلى صفوف الأهلي.

برونو سافيو النادي : الأهلي الأهلي

ومن المنتظر أن يخضع برونو سافيو للكشف الطبي في الأهلي، قبل إكمال انتقاله لصفوف الفريق الأحمر.

وأعلن نادي بوليفار البوليفي انتقال لاعبه البرازيلي برونو سافيو إلى صفوف الأهلي بشكل رسمي.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه فرصة رائعة في مسيرة برونو المهنية، نتمنى له كل النجاح في أحد أكبر الأندية في إفريقيا".

وكشف رئيس النادي عن قيمة انتقال سافيو إلى الأهلي وهي 1.5 مليون دولار.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

سافيو سيكون ثاني الصفقات التي يعلن عنها الأهلي بعد التعاقد مع شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا.

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