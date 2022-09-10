انتقالات متعددة وتألق في بوليفيا - من هو برونو سافيو لاعب الأهلي الجديد؟

أعلن نادي بوليفار البوليفي بيع لاعبه برونو سافيو للأهلي مقابل 1.5 مليون دولار.

اللاعب هو الأول الذي ينضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية لتدعيم الفريق استعدادا للموسم المقبل.

ولكن من هو برونو سافيو

سافيو هو جناح أيمن برازيلي يلعب بقدمه اليمنى ويبلغ من العمر 28 عاما.

اللاعب ولد في مدينة بارا دي ميناس البرازيلية وبدأ مسيرته في عام 2013 مع شباب فريق أميركا مينيرو.

وصعد للفريق الأول في 2015 وخرج على سبيل الإعارة في أكثر من مناسبة لكويابا وبراجنتينو قبل الخروج لفريق لوليتانو.

ومع لوليتانو قضى اللاعب لأكثر من فريق على سبيل الإعارة حتى انتقل بصفة نهائية لفريق بوليفار في بداية الموسم الماضي.

سافيو يلعب أكثر في الجناح الأيمن ولكن لديه القدرة أيضا على اللعب كجناح أيسر وكرأس حربة.

اللاعب يفضل اللعب أكثر على الخط بحكم لعبه في مركز الجناح الأيمن وبقدمه اليمنى ولكن لديه القدرة أيضا على الدخول لمنطقة الجزاء ليستقبل العرضيات كمهاجم ثان.

اللاعب يمتاز بمهارة كبيرة وهي عادة اللاعبين البرازيليين ولديه القدرة على المرور في مواقف الواحد ضد واحد بشكل مميز.

أحد مزايا سافيو هي رأسياته والتي من النادر أن يمتاز لاعب الجناح بها ولكن اللاعب البرازيلي تمكن خلال مسيرته من تسجيل 10 أهداف برأسه.

سافيو يمتاز أيضا بتسديداته البعيدة المدى والتي يضعها في الزاوية البعيدة وهو ما يظهر من مقاطع الفيديو المنتشرة له وهو الشيء الذي يعتمد عليه حتى ظهوره مع الأهلي.

ما يعيب اللاعب فقط هو عهدم ظهوره في دوري قوي إذا قضى معظم مسيرته في دوري الدرجة الثانية البرازيلي والدوري البوليفي الذي لا يعتبر من الدوريات الكبرى في أمريكا الشمالية.

بشكل عام فإن سافيو خاض 74 مباراة مع مختلف الفرق في دوري الدرجة الثانية البرازيلي وخلالهم تمكن من تسجيل 15 هدفا وصنع 12 آخرين.

وفي دوري الدرجة الأولى البرازيلي شارك اللاعب في 17 مباراة فقط وسجل هدف واحد.

الفترة الأفضل في مسيرة اللاعب كانت خلال الموسم الذي قضاه مع نادي بوليفار والذي شهد انفجاره تهديفيا.

اللاعب شارك في موسم واحد مع بوليفار وشارك في 31 مباراة وخلالهم سجل 16 هدفا وصنع 4 أهداف.

مدرسة أمريكا اللاتينية لم تجد نجاحا كبيرا مع الاندية المصرية على مدار سنوات سوى باستثنائات قليلة مثل كينو الذي تألق مع بيراميدز، ولكن في المقابل شهدت التجربة نجاحا كبيرا في دور آسيا وبعض الدول الإفريقية مثل دوري جنوب إفريقيا الذي يشهد تألقا كبير للاعبين اللاتينيين.

فهل يغير اللاعب الفكرة عن اللاعبين اللاتينيين في مصر؟