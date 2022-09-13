لمدة عامين.. ليكيب تكشف تفاصيل تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 12:53

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تفاصيل تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وأعلن مبابي بنهاية الموسم الماضي بقاءه في باريس سان جيرمان بالتوقيع على عقد لمدة 3 مواسم.

وأشارت الصحيفة الفرنسية أن عقد مبابي يمتد لمدة عامين فقط مع خيار التمديد لموسم آخر، وليس 3 مواسم كما يُشاع.

أخبار متعلقة
مبابي: إذا كان دوري أبطال أوروبا منافسة سهلة كنا فزنا بها بالفعل 374 مليون يورو.. الكشف عن تفاصيل تجديد مبابي الخرافية مع باريس مؤتمر مبابي: علاقتي مع نيمار مبنية على الاحترام.. وتحدثت مع بوجبا وأثق في روايته مبابي: رئيس فرنسا طلب مني البقاء في باريس وأخبرني بأهمية ذلك للبلاد

وأوضحت أن قرار تفعيل بند تمديد التعاقد لموسم إضافي يعود لمبابي بمفرده وهو ما يعني أن باريس سان جيرمان سيواجه الصيف المقبل خطر فقدان لاعبه بعد موسم واحد بدون مقابل أيضا حال قرر عدم تجديد تعاقده.

وأكمل التقرير أن قرار مبابي بالاستمرار سيكون مرتبطا بأداء الفريق في الملعب وهو ما سيضغط على إدارة النادي الباريسي.

ويعاني باريس سان جيرمان حاليا من قيود الاتحاد الأوروبي بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف إذ غُرم النادي 10 ملايين يورو من أصل تسوية تقدر بـ 65 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

ويسعى لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد لـ سان جيرمان لتوفيق أوضاع الفريق.

وسبق أن صرّح مبابي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن حلم اللعب مع ريال مدريد رد قائلا: "أنت لا تعرف أبدا المستقبل، لم أكن هناك في هذا النادي من قبل لكنه يبدو أنه مثل منزلك أو شيء كذلك".

وأضاف "لم أتخيل أبدا أن أجلس مع إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا للحديث عن مستقبلي، هذا جنون وهو قال لي (أريدك أن تبقى في باريس أنت مهم جدا للبلاد، لديك الوقت للمغادرة ويمكنك البقاء هنا لفترة أطول).

وأكمل "قلت له طبعا وعندما يخبرك رئيس بلادك بذلك فهذا أمر مهم".

وبحسب نيويورك تايمز، فإن مبابي سيحصل على 83 مليون يورو سنويا كراتب مع باريس سان جيرمان.

وتقاضى مبابي 125 مليون مكافأة تجديد مع الفريق الفرنسي.

وبذلك يكون مجموع ما سيحصل عليه مبابي في ثلاث سنوات 374 مليون يورو.

مبابي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان في 2018 ليسجل 178 هدفا ويصنع 88 آخرين في 222 مباراة.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
إيقاف ميليك وتغريم يوفنتوس.. قرارات قوية من لجنة انضباط الدوري الإيطالي مؤتمر جالتييه: نيمار فنان.. والإشادة بثائيته مع ميسي مؤتمر روديجير: حاولت إيذاء فينيسيوس عندما كان خصمي ليكيب: تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان "أمر عاجل" مؤتمر أنشيلوتي - عن موعد عودة بنزيمة.. وخطورة مهاجمي لايبزيج روب بيدج مستمر مع منتخب ويلز حتى 2026 "اضربه.. اضربه".. الكشف عن السبب الذي أثار غضب فينيسيوس أمام ريال مايوركا باريس سان جيرمان يعلن غياب كيمبيمبي 6 أسابيع
أخر الأخبار
كرة سلة - بمشاركة سموحة.. الكشف عن قرعة سيدات البطولة العربية 15 دقيقة | كرة سلة
إيقاف ميليك وتغريم يوفنتوس.. قرارات قوية من لجنة انضباط الدوري الإيطالي 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنبي يتعاقد مع "كالوشا" مدافع النصر 24 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر جوارديولا - عن تأثير المؤجلات على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر جالتييه: نيمار فنان.. والإشادة بثائيته مع ميسي ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أليجري: أغلقنا موضوع ساليرنتانا.. وليس من العار أن ينتهي الشوط الأول 0-0 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد طلب كولر.. الكشف عن تفاصيل القياسيات البدنية للاعبي الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر روديجير: حاولت إيذاء فينيسيوس عندما كان خصمي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة