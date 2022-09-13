لمدة عامين.. ليكيب تكشف تفاصيل تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تفاصيل تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وأعلن مبابي بنهاية الموسم الماضي بقاءه في باريس سان جيرمان بالتوقيع على عقد لمدة 3 مواسم.

وأشارت الصحيفة الفرنسية أن عقد مبابي يمتد لمدة عامين فقط مع خيار التمديد لموسم آخر، وليس 3 مواسم كما يُشاع.

وأوضحت أن قرار تفعيل بند تمديد التعاقد لموسم إضافي يعود لمبابي بمفرده وهو ما يعني أن باريس سان جيرمان سيواجه الصيف المقبل خطر فقدان لاعبه بعد موسم واحد بدون مقابل أيضا حال قرر عدم تجديد تعاقده.

وأكمل التقرير أن قرار مبابي بالاستمرار سيكون مرتبطا بأداء الفريق في الملعب وهو ما سيضغط على إدارة النادي الباريسي.

ويعاني باريس سان جيرمان حاليا من قيود الاتحاد الأوروبي بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف إذ غُرم النادي 10 ملايين يورو من أصل تسوية تقدر بـ 65 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

ويسعى لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد لـ سان جيرمان لتوفيق أوضاع الفريق.

وسبق أن صرّح مبابي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن حلم اللعب مع ريال مدريد رد قائلا: "أنت لا تعرف أبدا المستقبل، لم أكن هناك في هذا النادي من قبل لكنه يبدو أنه مثل منزلك أو شيء كذلك".

وأضاف "لم أتخيل أبدا أن أجلس مع إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا للحديث عن مستقبلي، هذا جنون وهو قال لي (أريدك أن تبقى في باريس أنت مهم جدا للبلاد، لديك الوقت للمغادرة ويمكنك البقاء هنا لفترة أطول).

وأكمل "قلت له طبعا وعندما يخبرك رئيس بلادك بذلك فهذا أمر مهم".

وبحسب نيويورك تايمز، فإن مبابي سيحصل على 83 مليون يورو سنويا كراتب مع باريس سان جيرمان.

وتقاضى مبابي 125 مليون مكافأة تجديد مع الفريق الفرنسي.

وبذلك يكون مجموع ما سيحصل عليه مبابي في ثلاث سنوات 374 مليون يورو.

مبابي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان في 2018 ليسجل 178 هدفا ويصنع 88 آخرين في 222 مباراة.