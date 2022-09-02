الغرامة الأكبر لـ باريس سان جيرمان.. يويفا يعلن عقوبات خرق قوانين اللعب المالي النظيف

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) توقيع عقوبات وغرامات على 8 أندية بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف.

الأندية هي: ميلان وروما وإنتر ويوفنتوس من إيطاليا وباريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا وموناكو من فرنسا وبيشكتاش التركي.

وبحسب بيان يويفا: "وافقت هذه الأندية الثمانية على مساهمات مالية قدرها 172 مليون يورو. سيتم حجب هذه المبالغ من أي إيرادات تحققها هذه الأندية من المشاركة في مسابقات الأندية الأوروبية أو يتم دفعها مباشرة".

وأوضح "من هذا المبلغ، يجب دفع 26 مليون يورو (15%) بالكامل بينما الرصيد المتبقي وقدره 146 مليون يورو (85%) مشروط اعتمادا على امتثال هذه الأندية للأهداف المنصوص عليها في اتفاقية التسوية المعنية".

وهو ما يعني أن الأندية ستدفع الآتي:

ميلان: سيدفع مليوني يورو من 15 مليون يورو

يوفنتوس: سيدفع 3.5 مليون يورو من 23 مليون

إنتر: سيدفع 4 ملايين يورو من 26 مليون

روما: سيدفع 5 ملايين يورو من 35 مليون

باريس سان جيرمان: 10 ملايين يورو من 65 مليون

مارسيليا: 300 ألف يورو من مليوني يورو

موناكو: 300 ألف يورو من مليوني يورو

بيشكتاش: 600 ألف يورو من 4 ملايين يورو

Settlement agreements have been concluded with eight clubs who failed to comply with financial break-even requirements. The clubs agreed to financial contributions, specific targets and conditional and unconditional sporting restrictions over the coming years. Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) September 2, 2022

ويمتلك ميلان ويوفنتوس إمكانية التسوية لمدة 4 سنوات، و4 سنوات لناديي إنتر وروما.

وسيتم تقليص قائمة إنتر وروما الأوروبية الموسم الحالي لـ 23 لاعبا عوضا عن 25.

وتفادت أندية لاتسيو ونابولي وتشيلسي وليستر سيتي ومانشستر سيتي ووست هام يونايتد بسبب "استقطاعات فيروس كورونا وكذلك الوضع في الاعتبار نتائجهم المالية".

واستطاعات أندية بوروسيا دورتموند وبازل ويونيون برلين وفيينورد وليون ورينجرز وريال بيتيس وإشبيلية وريال أنتويرب وطرابزون سبور وفولسفبورج الابتعاد عن شبح التغريم والعقوبات.

وتستهل مواجهات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي بدءا من الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري.