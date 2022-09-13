مصطفى عبده: انتهت مهمتي مع غزل المحلة بعد مباراة الاتحاد.. ولن أعمل كرجل ثانٍ

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 11:17

كتب : FilGoal

مصطفى عبده مدرب كفر الشيخ

أوضح مصطفى عبده المدير الفني السابق لـ غزل المحلة موقفه من العمل في منصب الرجل الثاني بالجهاز الفني للفريق.

وأعلن نادي غزل المحلة رحيل مصطفى عبده بعد نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وقال مصطفى عبده عبر قناة المحور: "طُلبت في مهمة صعبة جدا في غزل المحلة ودون تعاقدات ووجود نواقص عديدة في اللاعبين، المنافسة صعبة في الدور الثاني وتحمّل الضغط الجماهيري وهنا كان التحدي وألا اتأخر على بيتي".

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وأضاف "انتهت مهمتي بعد مباراة الاتحاد السكندري، لأن عقدي ينتهي بنهاية الموسم وقدمت تقريرا لمجلس الإدارة، وعُرض عليّ أن أتواجد مع مدير فني أجنبي في الموسم الجديد".

وأكمل "لا أعلم من سيكون المدير الفني الجديد للفريق، منذ 2014 وأنا مدير فني ولن أعمل كرجل ثان نهائيا، وأريد أن أخدم غزل المحلة بشكل أستطيع إفادة النادي به".

وأتم "لدي عروض عديدة من فرق في دوري الدرجة الثانية لكني رفضتها".

وقال مصطفى عبده في تصريحات لـFilGoal.com: " مجلس إدارة غزل المحلة اجتمع معي ليطلب مني التواجد مع الجهاز الفني الجديد".

وتابع "الهدف المطلوب مني كان البقاء في الدوري الممتاز وهو ما تحقق".

وأضاف "تفاجأت برغبة النادي في التعاقد مع مدير فني جديد ولذلك رفضت الاستمرار وتمنيت لهم التوفيق".

وأشرف مصطفى عبده على قيادة غزل المحلة في 15 مباراة، حقق خلالها انتصارين وست تعادلات وتلقى سبع هزائم.

وسجل غزل المحلة معه تسعة أهداف واستقبل 16 هدفا.

وأنهى المحلة الدوري في المركز الـ15 برصيد 36 نقطة.

مصطفى عبده غزل المحلة الدوري المصري
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