بعد إقالة الجهاز الفني.. غزل المحلة ينشر بيانا لتوضيح الأمور

نشر نادي غزل المحلة بيانا لتوضيح بعض الأمور بعد إقالة الجهاز الفني للفريق اليوم -الاثنين-.

وأعلن غزل المحلة رحيل صطفى عبده المدير الفني للفريق متمنيًا له التوفيق ولجهازه الفني المعاون.

وجاء البيان كالآتي:

"بداية، يطيب للمجلس أن يؤكد على كامل اعتزازه وتقديره لجماهير المحلة الوفية، التي طالما ساندت، وتساند الفريق، ويعتبرها المجلس اللاعب رقم 1 في كل وقت، ويؤكد تفهُّمه للقلق الذي أصاب البعض بسبب عدم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد للفريق حتى الآن، أو عدم الإعلان عن الصفقات القادمة.

في هذا الصدد يود المجلس أن يؤكد على طمأنة جماهيرنا على سير الأمور في نصابها الصحيح، وأن أعضاء المجلس، وعلى رأسهم علي العباسي (رئيس النادي) يقومون ببذل كل الجهد المطلوب، من أجل وضع فريقنا العريق في مساره الصحيح، باختيار جهاز فني على مستوى عالٍ، يحقق الطموح الذي تضعه الجماهير -وقبلها إدارة النادي- على عاتق الفريق. كذلك يجري العمل على قدم وساق من أجل اختيار أفضل الكفاءات من اللاعبين المتاحين أمام النادي للانضمام للفريق في الموسم المقبل.

ولعل الجميع تابع كيف جرت الأمور في الفترة الماضية، وعاينَ القرارات الهامة التي اتخذها المجلس في إطار إعادة ترتيب العمل داخل قطاع الناشئين بالنادي، وهو ما يأمل المجلس أن يحقق المردود الطيب الذي نأمله جميعًا، في الفترة القادمة.

وفيما يتعلق بانتقاد البعض لمسألة السرية -غير المعتادة- في العمل خلال الفترة الراهنة، فإن المجلس يود التأكيد على أن ترتيب البيت من الداخل، واتخاذ القرارات المصيرية يتطلبان هذا القدر من السرية، وأن أي قرار يتم اتخاذه سيُعلَن عنه بشكل فوري عبر المركز الإعلامي للنادي، الذي يعدُّ هو الناطق الوحيد بلسان النادي، ويهيب مجلس الإدارة بجماهيرنا الكبيرة ألا تنساق وراء الشائعات التي تهدف إلى ضرب استقرار النادي، وإحباط محبيه".

مصطفى عبده أشرف على قيادة غزل المحلة في 15 مباراة، حقق خلالها انتصارين وست تعادلات وتلقى سبع هزائم.

وسجل غزل المحلة معه تسعة أهداف واستقبل 16 هدفا.

وأنهى المحلة الدوري في المركز الـ15 برصيد 36 نقطة.