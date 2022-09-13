نجم ليفربول السابق: صلاح يحتاج للتخلص مما يمر به وأن يصبح كابوسا لخصومه

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 10:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول أمام كريستال بالاس

شدد جون ألدريدج نجم ليفربول السابق على ضرورة أن يستعيد محمد صلاح مستواه مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال ألدريدج في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو": "نحن بحاجة إلى عودة محمد صلاح للتألق لأنه لاعب من طراز عالمي".

وشرح "مهما كان ما يمر به فإنه يحتاج إلى التخلص منه من أجل الفريق والجماهير والعودة إلى ما يجيده وهو تسجيل الأهداف وصنعها وأن يكون كابوسا لمن يلعب ضده".

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وأكمل "يمر الكثير من اللاعبين بهذه اللحظات ولكن الأمر أخذ وقتا طويلا مع محمد صلاح، لا يمكن للناس الإدعاء بأن له أي علاقة بتجديد تعاقده لأنه بالفعل جدد عقده وهو سعيد الآن".

وأتم تصريحاته "صلاح بعد تجديد تعاقده ظهر بشكل مميز في كأس الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي وقتها قلت أن هذا أمر طبيعي".

Champions League: John Aldridge blasts one Barcelona star ahead of Anfield battle - Daily Post Nigeria

وأنهى محمد صلاح الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي هدافا للمسابقة برصيد 23 هدفا، بالتساوي مع سون هيونج مين نجم توتنام.

وسجل محمد صلاح خلال 6 جولات في الدوري الإنجليزي هدفين في شباك مانشستر يونايتد وفولام.

وخسر ليفربول أولى مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي برباعية دون رد.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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