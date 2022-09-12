رسالة وداعية من أحمد ياسر ريان إلى الأهلي وجماهيره

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان على دكة الأهلي أمام الاتحاد

أرسل أحمد ياسر ريان رسالة وداعية إلى الأهلي بعد رحيله عن الفريق.

ووقع أحمد ياسر مع سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لـ 4 مواسم مقبلة.

ونشر أحمد ياسر رسالة وداعية عبر "إنستجرام" جاءت كالآتي:

"رحلة امتدت لـ 18 سنة داخل جدران النادي الأهلي، عشق الطفولة، والخروج من النادي الأهلي بعد 18 سنة أمر ليس بالهين، اخلصت في تدريباتي مع النادي الذي تربيت داخل جدرانه، كنت دائم المحاولة لتقديم الأفضل بقميص الأهلي، جمهور الأهلي العظيم كنت خير سند لي طوال هذه الفترة، وبطل تأكيد ستظل هكذا كما اعتدت عليكم طوال حياتي.

القرار الأصعب هو الخروج ولكن هذه سنة الحياة، وبفضل الأهلي عشقت التحدي الآن أنا في تحد كبير أتمنى من الله التوفيق في التحدي الجديد مع سيراميكا كليوباترا".

وبدأ أحمد ياسر مسيرته الكروية في الأهلي قبل أن ينتقل إلى الجونة على سبيل الإعارة وكذلك سيراميكا كليوباترا.

وخرج أيضا للإعارة مع فريق ألتاي التركي في الموسم الماضي.

قبل أن يعود للأهلي ومنه ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا بشكل نهائي.

وخلال الفترة التي قضاها أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كليوباترا سجل 16 هدفا.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا أعلن منذ قليل رحيل شادي حسين بشكل رسمي عن صفوف الفريق.

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