شادي حسين: ارتداء قميص الأهلي حلم الملايين

عبر شادي حسين مهاجم الأهلي الجديد عن سعادته بالانضمام لصفوف القلعة الحمراء.

شادي حسين النادي : الأهلي الأهلي

وخلال الفيديو التقديمي لشادي حسين لاعبا في الأهلي قال: "أن ترتدي قميص الأهلي وأن تركض معه في الملعب وأن تسجل هدفا للفريق الأحمر هو حلم يحلمه الملايين".

وأضاف "وأنا واحد من هؤلاء الملايين".

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا، ليكون الصفقة الأولى التي يعلن عنها النادي الأحمر بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وكشف الأهلي عن التعاقد مع شادي حسين لمدة 5 مواسم مقبلة.

شادي حسين البالغ من العمر 29 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي المقاولون العرب، وانضم منه لصفوف سيراميكا كليوباترا في عام 2014.