كالتشيو ميركاتو: إصابة أوريجي مع ميلان أخطر من المتوقع

تأكد غياب ديفوك أوريجي لاعب ميلان عن مباراتي الفريق المقبلتين بحسب كالتشيو ميركاتو.

ديفوك أوريجي النادي : ميلان ميلان

ولم يظهر أوريجي أساسيا مع ميلان حتى الآن وشارك لمدة 81 دقيقة بقميص الفريق.

ووفقا لما نشرته الصحيفة الإيطالية كالتشيو ميركاتو فإن إصابة أوريجي تبدو أخطر مما كان متوقع في أوتار الفخذ.

وأضافت أن اللاعب سيسافر الأيام المقبلة إلى بلجيكا من أجل تلقي العلاج مع أطباء منتخب بلاده الذين عالجوه بالفعل خلال الفترة ما بين رحيله من ليفربول وانضمامه إلى ميلان.

ولم يتحدد بعد موعد عودة اللاعب لكن سيغيب عن مواجهتي نابولي في الدوري الإيطالي ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

وكان أوريجي انضم إلى ميلان هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

وأشار النادي إلى أن أوريجي قد وقع على عقد لمدة 4 مواسم حتى يونيو 2026.

صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 18 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 4 بجميع المسابقات.

ثنائية أوريجي في شباك برشلونة في مايو 2019 ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كانت اللقطة الأبرز في مسيرة المهاجم البلجيكي مع ليفربول.