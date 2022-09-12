تأجيل مباراتين في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراتين جديدتين في الدوري بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وتم تأجيل كل من مباراتي تشيلسي وليفربول والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب ستامفورد بريدج في لندن بسبب عدم وجود عناصر تأمينية كافية لتأمين المباراة بسبب الإنشغال لتجهيز جنازة الملكة إليزابيث.

كما تم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليدز والمقرر لها نفس اليوم على ملعب أولد ترافورد.

تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليدز جاء بسبب العداوة التاريخية جماهير الفريقين والذي يستدعي وجود عناصر تأمين إضافية وهو ما لن يتوافر بسبب الجنازة.

على الجانب الآخر فإن باقي مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز ومباريات الفرق في المنافسات الأوروبية ستقام في موعدها المحدد.

وانضم المباراتين إلى مباراة كريستال بالاس وبرايتون والتي تم تأجيلها مسبقا بسب وجود إضراب من قبل عمال السكة الحديد والذي سيعذر وصول جماهير الضيوف للمباراة.

المباريات تأتي بعد تأجيل الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي والجولة السابعة من الدوري الإسكتلندي بعد إعلان وفاة الملكة بساعات.

كما قد تم تأجيل مباراة أرسنال وبي إس في أيندهوفين في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

مباراة رينجرز ونابولي أيضا في دوري أبطال أوروبا كانت قد تم تأجيلها ليوم واحد من الثلاثاء إلى الأربعاء بسبب نقص قوات الأمن وعربات البث التلفزيوني.