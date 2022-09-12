ديلي ميل: احتمالية تأجيل مباريات جديدة في ملاعب إنجلترا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

كشف مايك كيجان الصحفي بصحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن إمكانية تأجيل بعض المباريات الأخرى في إنجلترا بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد علق مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي وجميع منافسات كرة القدم خلال بداية الأسبوع بسبب وفاة الملكة إليزابيث.

مباراة أرسنال وبي إس في أيندهوفين تم تأجيلها أيضا بشكل رسمي بسبب عدم وجود عدد عناصر أمن كافية وعربات بث تلفزيوني للتجهيز لجنازة الملكة.

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وقال كيجان عبر حسابه على تويتر أن بعض المباريات الأخرى قد يتم تأجيلها ولكن لم يتم حسم الأمر بشكل رسمي حتى الآن.

مباراة تشيلسي وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا والمقرر لها بعد غد الأربعاء ستقام في موعدها والأقرب هو تأجيل مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري.

وبخصوص مباراة مانشستر يونايتد وليدز فإن فلا يوجد قرار نهائي حول الأمر ولكنه شدد على أنه لم يسمع أي أخبار جيدة بخصوص فرص إقامة المباراة.

وأوضح كيجان أن الثقة تزداد حول إمكانية خوض مباراة توتنام وليستر سيتي في موعدها المحدد.

وبحسب صحيفة تيليجراف فإن أندية الدوري الإنجليزي تأمل في الحصول على قرار نهائي بشأن إقامة المباريات في موعدها أو تأجيلها في وقت لاحق من اليوم.

الدوري الإنجليزي ليفربول تشيلسي مانشستر يونايتد
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