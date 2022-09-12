رحيل مصطفى عبده عن تدريب غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة عن توجيه الشكر لـ مصطفى عبده المدير الفني للفريق.

ونشر غزل المحلة القرار معلنًا عن رحيل عبده ومتمنيًا له التوفيق ولجهازه الفني المعاون.

وكان عبده قد أعلن بالفعل عبر FilGoal.com انفصاله عن غزل المحلة منذ أسبوع.

وقال مصطفى عبده في تصريحات لـFilGoal.com: " مجلس إدارة غزل المحلة اجتمع معي ليطلب مني التواجد مع الجهاز الفني الجديد".

وتابع "الهدف المطلوب مني كان البقاء في الدوري الممتاز وهو ما تحقق".

وأضاف "تفاجئت برغبة النادي في التعاقد مع مدير فني جديد ولذلك رفضت الاستمرار وتمنيت لهم التوفيق".

وأشرف مصطفى عبده على قيادة غزل المحلة في 15 مباراة، حقق خلالها انتصارين وست تعادلات وتلقى سبع هزائم.

وسجل غزل المحلة معه تسعة أهداف واستقبل 16 هدفا.

وأنهى المحلة الدوري في المركز الـ15 برصيد 36 نقطة.