مصطفى عبده يعلن عبر في الجول رحيله عن غزل المحلة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 00:57

كتب : حامد وجدي

مصطفى عبده - مدرب غزل المحلة

أعلن مصطفى عبده المدير الفني لنادي غزل المحلة رحيله عن صفوف الفريق قبل الموسم الجديد.

وقال مصطفى عبده في تصريحات لـFilGoal.com: " مجلس إدارة غزل المحلة اجتمع معي ليطلب مني التواجد مع الجهاز الفني الجديد".

وتابع "الهدف المطلوب مني كان البقاء في الدوري الممتاز وهو ما تحقق".

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وأضاف "تفاجئت برغبة النادي في التعاقد مع مدير فني جديد ولذلك رفضت الاستمرار وتمنيت لهم التوفيق".

وأشرف مصطفى عبده على قيادة غزل المحلة في 15 مباراة، حقق خلالها انتصارين وست تعادلات وتلقى سبع هزائم.

وسجل غزل المحلة معه تسعة أهداف واستقبل 16 هدفا.

وأنهى المحلة الدوري في المركز الـ15 برصيد 36 نقطة.

وأصبح مصطفى عبده المدرب السادس الذي يرحل عن صفوف فريقه في الدوري المصري مع نهاية الدوري بعد ريكاردو سواريش مع الأهلي وحمزة الجمل مع الإسماعيلي، طارق العشري مع طلائع الجيش، وحسام حسن عن المصري، وعبد الحميد بسيوني عن سموحة.

غزل المحلة الدوري المصري
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