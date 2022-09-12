مصدر من الزمالك يرد عبر في الجول على عقد صبحي مع فاركو "موقفنا سليم 100%"

يثق الزمالك في صحة موقفه من عودة محمد صبحي حارس مرمى الفريق إلى النادي مجددا بعد انتهاء إعارته إلى فاركو.

محمد صبحي النادي : الزمالك الزمالك

وكان محمد صبحي قد تمت إعارته إلى فاركو الموسم الماضي مع بند أحقية الشراء مقابل 20 مليون جنيه.

ونشر FilGoal.com العقد الثلاثي بين ناديي الزمالك وفاركو واللاعب محمد صبحي والذي يرى نادي فاركو فيه حقهم في استمرار اللاعب. (من هنا)

ورد مصدر عبر FilGoal.com قائلا: "بالنسبة لعودة محمد صبحي فالزمالك موقفه سليم 100%".

وأضاف المصدر "عقد اللاعب مع فاركو تم إغفال أهم بند وهو رغبة اللاعب، ورغبة محمد صبحي هي العودة إلى بيته من جديد".

وتابع "محمد صبحي لم يوقع على عقد جديد مع فاركو وبالتالي هو من حق الزمالك بناء على اختياره"

وشدد المصدر "إذا كان فاركو يملك عقدا موقعا من محمد صبحي كان سيرسله إلى اتحاد الكرة لدعم موقفه".

واختتم تصريحاته "الزمالك متأكد من صحة موقفه بنسبة 100% ورغبة اللاعب واضحة للجميع وهي العودة مرة أخرى".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق، بأن الزمالك عقد جلسة مع محمد صبحي وأخبره أنه سيتم تقديره بالشكل الذي يليق بمستواه وقدراته، وبعد الجلسة مع مسؤولي الزمالك قرر صبحي العودة من جديد إلى النادي الأبيض.

محمد صبحي البالغ من العمر 23 عاما، انضم للزمالك في عام 2019 قادما من بتروجت.

قبل أن يخرج إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعاره، ثم خرج للإعارة مرة أخرى مع فاركو.

وفي الموسم الماضي لعب مع فاركو 29 مباراة في الدوري تلقى خلالها 19 هدفا، وخرج بشباك نظيفة 16 مرة.