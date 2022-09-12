في الجول ينشر العقد الثلاثي بين فاركو والزمالك ومحمد صبحي

تسعى إدارة فاركو للتمسك بـ محمد صبحي بعد إعلان الزمالك عودته رسميًا في سوق الانتقالات الصيفية.

ولعب صبحي معارًا في الموسم الماضي من الزمالك إلى فاركو، قبل أن يعود اللاعب للقلعة البيضاء.

وترى إدارة فاركو أنها تمتلك حقًا في اللاعب من خلال العقد الثلاثي مع الزمالك واللاعب.

واستطاع FilGoal.com الحصول على نسخة من العقد الذي تسعى إدارة فاركو لاستعماله في شكواها للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتستند فاركو على تفعيلها بند أحقية الشراء في عقد استعارة صبحي.

🔴 نسخة من العقد الثلاثي بين الزمالك وفاركو ومحمد صبحي، والذي يرى فاركو أن اللاعب من حقهم استنادا له. pic.twitter.com/gg3AbS7rPV — FilGoal (@FilGoal) September 12, 2022

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق، بأن الزمالك عقد جلسة مع محمد صبحي وأخبره أنه سيتم تقديره بالشكل الذي يليق بمستواه وقدراته، وبعد الجلسة مع مسؤولي الزمالك قرر صبحي العودة من جديد إلى النادي الأبيض.

محمد صبحي البالغ من العمر 23 عاما، انضم للزمالك في عام 2019 قادما من بتروجت.

قبل أن يخرج إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعاره، ثم خرج للإعارة مرة أخرى مع فاركو.

وفي الموسم الماضي لعب مع فاركو 29 مباراة في الدوري تلقى خلالها 19 هدفا، وخرج بشباك نظيفة 16 مرة.