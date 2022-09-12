الاتحاد الإنجليزي: استئناف مباريات الدوري واستمرار التنسيق مع السلطات المحلية

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن خوض مباريات نهاية الأسبوع المقبل في موعدها المحدد سلفًا، لكنه شدد على استمرار التنسيق مع السلطات المحلية في هذا الشأن.

وكان مباريات كرة القدم قد تأجلت في مختلف الدرجات الأسبوع الماضي بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأوضح البيان أنه وبشكل مبدئي، ذلك لن يكون الوضع في الجولة المقبلة، لكنه لم يؤكد بشكلٍ قاطع إقامة كل المباريات في موعدها.

وأشار البيان إلى عدم إقامة أي مباريات كرة قدم في أي من درجات الكرة الإنجليزية يوم الإثنين 19 سبتمبر الذي يوافق جنازة الملكة.

After football came together last weekend to honour and remember Her Majesty The Queen, we have provided an update on the return of football matches. pic.twitter.com/k7N5fPSoke — The FA (@FA) September 12, 2022

وشدد بيان الاتحاد الإنجليزي أن قرار إقامة المباريات يشمل كل الفئات والدرجات المختلفة وليس الدوري الإنجليزي الممتاز فقط.

وناشد البيان الأندية والمسابقات بوقوف دقيقة حداد قبل المباريات على روح إليزابيث الثانية.

كما اقترح ارتداء اللاعبين شارات سوداء خلال المباريات التي تقام الأسبوع المقبل.

وكانت تقارير صحفية عدة قد أشارت إلى صعوبات في تنظيم مباريات الكرة الإنجليزية لعدم توافر عناصر أمنية كافية.

وتأجلت مباراة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ونابولي الإيطالي لمدة يوم من الثلاثاء إلى الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

فيما تأجلت مباراة أرسنال وأيندهوفن الهولندي ضمن الدوري الأوروبي التي كان مقررًا إقامتها الخميس، لأجل غير مسمى.

وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فرص إقامتة مباراة تشيلسي وليفربول المقرر لها الأحد ضعيفة، بسبب إقامة جنازة الملكة إليزابيث في اليوم التالي.