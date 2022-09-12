ميرور: فرص إقامة مواجهة تشيلسي ضد ليفربول ضعيفة بسبب جنازة الملكة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

ماونت تشيلسي ليفربول

باتت مواجهة تشيلسي ضد ليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل.

وتعاني الشرطة الإنجليزية في الفترة الحالية من نقص العدد المتاح بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وكشفت صحيفة ميرور وفقا لمصادرها أن فرص إقامة مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي ضعيفة جدا.

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وأشار التقرير إلى أن جنازة الملكة إليزابيث والمقرر لها الإثنين المقبل بالإضافة لنقص عناصر الشرطة المتاحة سيؤديان إلى تأجيل المباراة.

وكان من المقرر إقامة مباراة تشيلسي ضد ليفربول يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في وقت سابق تأجيل الجولة السابعة بالكامل بسبب وفاة الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا.

ولم تتضح الرؤية بشأن الجولة الثامنة المقرر انطلاقها يوم الجمعة.

وأشارت تقارير بريطانية إلى احتمالية إقامة بعض المباريات مع تأجيل البعض الآخر بسبب ظروف نقص عناصر الشرطة المتاحة.

وكانت صحيفة ديلي ميل قد أوضحت أن شبكة سكاي صاحبة حقوق إذاعة منافسات الدوري الإنجليزي تعاني في الوقت الحالي من نقص شاحنات التليفزيون بسبب استخدامها لقناة سكاي نيوز لتغطية حدث وفاة الملكة.

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 10 نقاط ويليه ليفربول في المركز السابع بـ 9 نقاط.

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