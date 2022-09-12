لتعويض ميهايلوفيتش.. تياجو موتا يتولى تدريب بولونيا

أعلن نادي بولونيا عن تعيين تياجو موتا مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

وذكر بولونيا في بيانٍ رسمي أن موتا يتولى تدريب الفريق حتى صيف 2024.

ويأتي موتا لتعويض سينيسا ميهايلوفيتش الذي أقيل من منصبه قبل عدة أيام.

وتعادل بولوينا في 3 مباريات وخسر مرتين بأول 5 جولات، ليفقد ميهايلوفيتش وظيفته.

وتولى لوكا فياني مهمة الفريق مؤقتًا ونجح في الفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف واحد يوم أمس.

وتعد تلك المهمة هي الثالثة لـ تياجو موتا في الملاعب الإيطالية بعد جنوى وسبيزيا.

وأشرف موتا على تدريب جنوى بين أكتوبر 2019 وديسمبر من نفس العام، لكنه رحل سريعا بعد فوزه مرتين فقط في 10 مباريات قادها.

بعدها تولى موتا تدريب سبيزيا طوال الموسم الماضي، وخاض معه 40 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 6، وخسر 23 لقاءً، ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط للدرجة الثانية.

ومن المنتظر أن يظهر تياجو موتا على مقاعد بدلاء بولونيا لأول مرة خلال مباراة إمبولي يوم السبت المقبل بالجولة السابعة للدوري الإيطالي.

المدرب صاحب الـ 40 عامًا ينحدر من أصول برازيلية، ويمتلك 30 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا سجل خلالها هدفا.

كما لعب خلال مسيرته الكروية لأندية برشلونة وأتليتكو مدريد، وجنوى، وإنتر ميلان، وباريس سان جيرمان.