"القرار الأصعب".. بولونيا يقيل ميهايلوفيتش

"القرار الأصعب" هذكا وصف جوي سابوتو رئيس نادي بولونيا قرار إقالته لسينيسا ميهايلوفيتش مدرب الفريق.

وأعلن نادي بولونيا رسميا إقالة ميهايلوفيتش من تدريب الفريق بعد ثلاث سنوات تولى خلالهم المسؤولية.

النادي لعب 6 مباريات منذ بداية الموسم وخلالهم حقق الفوز في مباراة واحدة وتعرض للهزيمة في مباراتين وتعادل في 3 مباريات.

وقال سابوتو في تصريحات لموقع النادي: "لقد كان ذلك القرار الأصعب منذ أن توليت رئاسة نادي بولونيا، في السنوات الأخيرة عشنا مع ميهايلوفيتش أيام جميلة ولحظات مؤلمة عززت علاقة ليست مهنية فقط بل إنسانية قبل كل شيء".

وتابع "واجه ميهايلوفيتش المرض بكل شجاعة وتصميم منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه عن حالته الصحية في مؤتمر صحفي مؤثر وعلى الرغم من الإقامة في المستشفى والتأثيرات الثقيلة للعلاج فقد ظل دائما قريبا من الفريق وبذل قصارى جهده ليكون على اتصال مع اللاعبين".

وأضاف "لسوء الحظ حان الوقت لتغيير القيادة الفنية، قرار مؤلم كان علينا اتخاذه لصالح الفريق والنادي، وجميع من في النادي سيظلبون بجانبه حتى يتعافى بشكل كامل وفي كامل مسيرته".

بعض التقارير الإيطالية قد أشارت إلى أن ميهايلوفيتش أصبح لا يحضر تدريبات الفريق لانشغاله بالعلاج ولكنه يحضر فقط إلى الإشراف على المباريات ومساعديه هم من يتولوا تدرب الفريق.

وكان ميهايلوفيتش قد أعلن إصابته بمرض السرطان مرة جديدة خلال العام الماضي بعد أن كان قد شفي منه.

المدرب الصربي قاد بولونيا في 130 مباراة ونجح خلالهم في تحقيق الفوز في 43 مباراة وتعادل في 34 وخسر 53 مباراة.