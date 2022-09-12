رئيس إنبي لـ في الجول: المفاوضات جارية مع الأهلي بشأن مصطفى شلبي

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 13:51

كتب : حامد وجدي

هدف مصطفى شلبي في الأهلي

أوضح أيمن الشريعي رئيس إنبي، أن المفاوضات مع الأهلي بشأن مصطفى شلبي لا تزال جارية.

وصرّح الشريعي لـ FilGoal.com: "مفاوضات إنبي والأهلي بشأن مصطفى شلبي لم تتم ولم تفشل".

وتابع: "المفاوضات جارية وكل شيء ممكن".

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وأتم: "لا مانع لدينا في رحيل اللاعب لو وصلنا العرض المالي المناسب".

وكان مصدر من الأهلي قد صرح لـ FilGoal.com قبل عدة أيام أن "إنبي يغالي في طلباته المادية".

وقال المصدر: "تقدمنا بعرض 13 مليون جنيه من أجل اللاعب بينما يطالب إنبي بـ 25 مليون جنيه وهو رقم كبير للغاية بالنسبة لنا ونأمل في تقريب وجهات النظر".

وتابع "إنبي لم يطلب وجود صفقات تبادلية مثلما حدث في صفقة شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" لاعبي سيراميكا".

وأتم المصدر "وفي حال استمر إنبي على موقفه فإن الأهلي سينسحب من الصفقة".

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

وفي مباراة كأس مصر التي ودع فيها إنبي أمام البنك الأهلي، سجل مصطفى شلبي هدفين وصنع آخر والتي انتهت بنتيجة 4-4 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح.

إنبي مصطفى شلبي الأهلي الدوري المصري
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