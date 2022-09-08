مصدر بالأهلي لـ في الجول: إنبي يغالي في طلباته بشأن شلبي.. ولاعبو الإسماعيلي خارج حساباتنا

كشف مصدر من داخل الأهلي حقيقة مفاوضات النادي مع أحد لاعبي الإسماعيلي وموقف إنبي من بيع مصطفى شلبي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لاعبو الإسماعيلي خارج حساباتنا، ولا يوجد اهتمام بالتعاقد مع أي لاعب للدراويش الآن".

وأضاف "نحن نرفض الزج باسم الأهلي في مفاوضات مع أي لاعب داخل الإسماعيلي".

وأتم "إذا رغب الأهلي في التعاقد مع لاعب سيلجأ للطرق الرسمية وسيتفاوض مباشرة مع إدارة النادي دون اللجوء إلى وسيط".

فيما كشف المصدر ذاته موقف إنبي من بيع مصطفى شلبي، وقال "تقدمنا بعرض 13 مليون جنيه من أجل اللاعب بينما يطالب إنبي بـ 25 مليون جنيه وهو رقم كبير للغاية بالنسبة لنا ونأمل في تقريب وجهات النظر".

وتابع "إنبي لم يطلب وجود صفقات تبادلية مثلما حدث في صفقة شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" لاعبي سيراميكا".

وأتم المصدر "وفي حال استمر إنبي على موقفه فإن الأهلي سينسحب من الصفقة".