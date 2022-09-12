تقرير كولومبي: الأهلي مهتم بضم باريرا.. وموقف أتليتكو ناسيونال

بات جارلان باريرا لاعب أتليتكو ناسيونال الكولومبي مرشحا للرحيل عن ناديه.

وكشف موقع فوتبول رد الكولومبي أن اللاعب دخل دائرة اهتمام الأهلي المصري والذي وصفوه بالنادي القوي.

وأوضح التقرير أن كل شيء يشير إلى أن أتليتكو ناسيونال يمكنه التخلص من أحد أبرز لاعبيه في الأيام المقبلة بسبب الاهتمام القوي من النادي الأهلي.

ووصف الموقع الكولومبي النادي الأهلي بأنه الأكثر شعبية في بلاده وأحد أنجح الأندية في العالم.

وأشار التقرير الكولومبي إلى اهتمام الأهلي بقارة أمريكا الجنوبية في سوق الانتقالات الجارية لضم محترفيه بعد إتمام التعاقد مع البرازيلي برونو سافيو مهاجم بوليفار.

ومدد باريرا تعاقده مع أتليتكو ناسيونال الكولومبي حتى ديسمبر 2025.

وكشف التقرير الكولومبي أن نادي أتليتكو ناسيونال لن يقف أمام رحيل اللاعب ولكن على النادي الأهلي تقديم عرض مغري للسماح لأحد لاعبيه بالرحيل في منتصف الدوري.

وخاض باريرا 142 مباراة مع أتليتكو ناسيونال بين دوري وكأس في كولومبيا وكأس كوبا ليبرتادوريس، ونجح في تسجيل 33 هدفا وتحقيق لقبين.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن الأهلي لن يهدر مزيد من الوقت في الاهتمام باللاعب وأن تكون هناك أخبار عن بداية المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

وكان خوان فيرنانديز المتحدث الرسمي لنادي أتليتكو ناسيونال قد صرح لـ FilGoal.com أمس الأحد بأنه لم يصل النادي أي عرض رسمي من الأهلي بشأن باريرا.

وفي الوقت نفسه كشف مصدر من الأهلي أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع نظيره الكولومبي أو جارلان باريرا. (من هنا)

ويشغل باريرا -26 عاما- مركز صانع الألعاب كما يمكنه اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وشارك باريرا الموسم الماضي في 34 مباراة مع فريقه الكولومبي وسجل سبعة أهداف وصنع 4 آخرين.

وسبق لباريرا اللعب في فريق أتليتكو جونيور الكولومبي في 2018 رفقة لويس دياز لاعب ليفربول الحالي.

وكان باريرا وقتها يلعب في مركز الجناح الأيمن، وخسر أتليتكو جونيور وقتها نهائي كوبا سود أمريكانا.