الأهلي وأتليتكو ناسيونال يكشفان لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأحمر لضم جارلان باريرا

ارتبط اسم جارلان باريرا صانع ألعاب أتليتكو ناسيونال الكولومبي بالانضمام إلى الأهلي المصري في سوق الانتقالات الجارية.

ونفى خوان فيرنانديز المتحدث الرسمي لنادي أتليتكو ناسيونال الكولومبي وجود أي مفاوضات رسمية مع الأهلي لضم اللاعب.

كما نفى مصدر من الأهلي وجود أي تواصل من النادي مع نظيره الكولومبي للحصول على خدمات اللاعب.

وقال خوان فيرنانديز في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم تصلنا أي عروض رسمية من الأهلي بشأن جارلان باريرا".

وتابع المتحدث الرسمي لنادي أتليتكو ناسيونال "لا توجد عروض مقدمة إلى النادي من أجل باريرا سواء من مصر أو خارجها".

أما مصدر الأهلي فأوضح لـ FilGoal.com: "لم تحدث مفاوضات معه أو مع النادي، ومن المستبعد التعاقد معه".

ويرتبط باريرا بتعاقد مع أتليتكو ناسيونال حتى صيف 2025.

ويشغل باريرا -26 عاما- مركز صانع الألعاب كما يمكنه اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وشارك باريرا الموسم الماضي في 34 مباراة مع فريقه الكولومبي وسجل سبعة أهداف وصنع 4 آخرين.

وسبق لباريرا اللعب في فريق أتليتكو جونيور الكولومبي في 2018 رفقة لويس دياز لاعب ليفربول الحالي.

وكان باريرا وقتها يلعب في مركز الجناح الأيمن، وخسر أتليتكو جونيور وقتها نهائي كوبا سود أمريكانا.