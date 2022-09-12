ديلي ميل: إقامة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي مهددة بسبب نقص وحدات البث التليفزيوني

باتت الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل مثل السابعة بسبب تغطية وفاة الملكة إليزابيث.

وتعاني شبكة سكاي من نقص وحدات البث التليفزيوني بسبب الحاجة لتغطية وفاة الملكة.

وكشفت صحيفة ديلي ميل وفقا لمصادرها أن عودة الدوري الإنجليزي قد تتأجل مجددا بسبب نقص شاحنات التليفزيون لتغطية وفاة الملكة طوال الأسبوع.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يشكل ضغطا على موارد قناة سكاي سبورتس مما يهدد إقامة المباريات.

وعلم موقع سبورتس ميل أن شبكة سكاي سبورتس صاحبة الحقوق الرئيسية في الدوري الإنجليزي تنفد من شاحنات البث الخارجي في الوقت الحالي لتقديم تغطية مباشرة لصالح قناة سكاي نيوز.

وكان من المقرر أن تنقل قناة سكاي سبورتس ثماني مباريات مباشرة في الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى مباريات الدوري الأسكتلندي والدوري الإنجليزي للسيدات.

وكشف التقرير أن نقص شاحنات التليفزيون ظهر كعامل إضافي معقد خلال محادثات استئناف منافسات كرة القدم بعد تأجيل الجولة السابعة.

ولا تزال أكبر عقبة في إقامة المباريات هي الضغط على موارد الشرطة، إذ سيتم نشر ما يصل إلى 10 آلاف ضابط شرطة في لندن لما وصف بأنه عملية أمنية غير مسبوقة قبل الجنازة.

ولذلك فهناك شكوك كبيرة في خوض مواجهة ليدز أمام مانشستر يونايتد على أولد ترافورد، بالإضافة لمخاطر إقامة المواجهة المرتقبة بين تشيلسي وليفربول.

وكان قد تم تأجيل مباراة رينجرز ضد نابولي لمدة 24 ساعة حتى يوم الأربعاء مع منع حضور الجماهير.

ولا تزال الشكوك قائمة بشأن مواجهة أرسنال في الدوري الأوروبي ضد أيندهوفن مساء الخميس.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد قرر منع مشجعي رينجرز من حضور مباراة الإياب أمام نابولي في إيطاليا الشهر المقبل من أجل النزاهة الرياضية وتكافؤ الفرص.