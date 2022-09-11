وكيل عدي دباغ لـ في الجول: لم نتواصل مع الزمالك أبدا.. إنه نبأ زائف 100%

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 21:54

كتب : محمد عبد العظيم

عدي دباغ

نفى نيكولاس أونيسي وكيل الفلسطيني عدي دباغ لاعب أروكا البرتغالي، أن يكون موكله في مفاوضات مع الزمالك.

وتواصل FilGoal.com مع وكيل دباغ للاستفسار عن الأنباء التي ربطت اللاعب بالقلعة البيضاء.

ورد أونيسي في حسم لـ FilGoal.com: "لا نتواصل مع الزمالك تمامًا".

وأضاف: "إنه نبأ زائف بنسبة 100%، لم يحدث أي مفاوضات من هذا النوع".

وأشار: "تلقيت العديد من الرسائل من ناس كثر، ولكن هذا غير صحيح".

وأتم: "عُدي كان موجودًا في الملعب لدعم زملائه في أروكا منذ ساعات".

عُدي دباغ

دباغ (23 عامًا) مهاجم دولي فلسطيني يقضي موسمه الثاني مع أروكا البرتغالي.

وسجل دباغ 4 أهداف وصنع هدفا في 23 مباراة بالدوري البرتغالي الموسم الماضي.

وسبق لـ دباغ اللعب في السالمية والقادسية واليرموك والعربي بالدوري الكويتي.

ويمتلك دباغ 27 مباراة دولية مع منتخب فلسطين، سجل خلالها 10 أهداف.

وشارك دباغ مع فلسطين في كأس آسيا 2019، وساهم في وصولها إلى نهائيات نسخة 2023 بتسجيله 6 أهداف في التصفيات.

ولم يظهر دباغ في أي مباراة مع أروكا حتى اللحظة بالموسم الحالي بسبب مشكلة في تأشيرة الدخول إلى البرتغال.

وكان مفترضًا أن ينضم دباغ لفترة الإعداد في 29 يونيو الماضي، لكنه لم يصل البرتغال إلا منذ أسبوعين تقريبا بسبب مشكلة في التأشيرة.

عدي دباغ الزمالك الدوري المصري
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