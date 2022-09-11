خبر في الجول - الكشف عن سبب إلغاء مران الأهلي بطلب من كولر

قرر النادي الأهلي إلغاء مران الفريق غدا الإثنين بطلب من المدرب السويسري مارسيل كولر.

وأشرف كولر على تدريب الفريق للمرة الأولى اليوم الأحد بعد تواجده في النادي.

وعلم FilGoal.com أن الإلغاء جاء بناء على طلب كولر.

وطلب المدير الفني قياسات بدنية دقيقة للاعبي الفريق.

حوار كولر - عن التحدي الأكبر مع الأهلي وفلسفته التدريبية.. والدعم المطلوب من الجميع

ومن المنتظر أن يتم إجرائها في أحد المراكز المتخصصة وستستغرق اليوم بأكمله.

وتواجد مارسيل كولر داخل أروقة الأهلي اليوم الأحد رفقة الجهاز المعاون، وعقدوا جلسة مع الخطيب.

وشهدت الجلسة تواجد ميشيل يانكون الذي عاد لمنصب مدرب حراس المرمى، وسامي قمصان المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

من جهة أخرى، قاد مارسيل كولر مران الفريق لأول مرة، والذي شهد حضورجميع اللاعبين باستثناء أليو ديانج.

حوار – مارسيل كولر عن زيارة مصر عام 1988.. اكتشاف بودولسكي ومراقبة مارادونا

وشهد المران تواجد ميشيل يانكون الذي قاد تدريبات الحراس الأربعة، محمد الشناوي، وعلي لطفي، وحمزة علاء، ومصطفى شوبير.

على الجانب الآخر، انتظام حسين الشحات في التدريبات الجماعية بصورة كاملة، بينما شارك عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمود متولي في جانب من المران الجماعي، قبل أن يستكملوا التدريبات البدنية.

واقتصر المران على تدريبات بدنية خفيفة بسبب عودة اللاعبين من إجازة نهاية الموسم.

video:1