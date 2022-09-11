منافس بيراميدز – هلال الساحل السوداني يتفوق على جيتا جولد التنزاني في الكونفدرالية

فاز هلال الساحل السوداني على ضيفه جيتا جولد التنزاني بهدف دون رد في أم درمان بالدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتفوق هلال الساحل بهدف وحيد في الدقيقة 28، ليأخذ الأسبقية قبل مباراة الإياب.

وتقام مواجهة الإياب في ملعب تشامازي بالعاصمة التنزانية دار السلام يوم 17 سبتمبر الجاري.

وينتظر بيراميدز الفائز من الفريقين في مجموع المباراتين ليواجهه في الدور التمهيدي الثاني.

ويشارك هلال الساحل في كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بنسختها الجديدة.

وسبق لـ هلال الساحل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 1993، كما ظهر في كأس الاتحاد الإفريقي 1995.

وفي مباراة أخرى، فاز كوارا يونايتد النيجيري على دوانيس دي نيامي النيجري بثلاثية دون رد.

كما تعادل الجمارك الليبيري مع جاجنوا الإيفواري دون أهداف.

وتعادل الهلال واو الجنوب سوداني مع كيبانجا الزنزيباري بهدف لكل طرف.

وتغلب الأخضر الليبي على الأهلي خرطوم السوداني بثلاثة أهداف دون رد.

وتعادل مباباني هايلاندرز الإسواتيني مع رويال ايه إم الجنوب إفريقي دون أهداف.