رسالة توخيل الوداعية: شعرت بالصدمة لنهاية وقتي مع تشيلسي

نشر الألماني توماس توخيل رسالة وداعية بعد رحيله عن تدريب تشيلسي.

وأعلن نادي تشيلسي في وقت سابق إنهاء تعاقده مع مدربه الألماني توماس توخيل بعد الخسارة الأخيرة أمام دينامو زغرب في بداية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

وقال توماس توخيل عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنه واحد من أصعب البيانات التي اضطررت إلى كتابتها".

وأضاف "كنت آمل ألا أحتاج إلى كتابته لسنوات عديدة، أشعر بالصدمة لأن وقتي في تشيلسي قد انتهى".

وواصل "هذا ناد شعرت فيه بأنني في بيتي من الناحية المهنية والشخصية، شكرا جزيلا لجميع الموظفين واللاعبين والمشجعين لأنهم جعلوني أشعر بترحيب كبير منذ البداية".

وتابع "إن الفخر والفرح اللذين شعرت بهما لمساعدة الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية سيبقى معي إلى الأبد".

وأتم "يشرفني أن أكون جزء من تاريخ هذا النادي وستظل ذكريات الـ19 شهرا الماضية دائما في مكان خاص داخل قلبي".

وتولى توخيل تدريب تشيلسي في يناير 2021، ليفوز مع البلوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأشرف ابن الـ49 عاما على تدريب تشيلسي في 99 مباراة، حقق خلالها 62 انتصارا و19 تعادلا وتلقى 18 خسارة.

سجل تشيلسي تحت قيادته 196 هدفا واستقبل 105.

توماس توخيل هو ثاني مدرب يتعرض للإقالة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد سكوت باركر مدرب بورنموث، ليتولى بعدها جراهام بوتر تدريب البلوز في الفترة المقبلة.