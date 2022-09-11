منافس الزمالك - فلامبو البوروندي يفوز على الاتحاد الليبي

فاز فريق فلامبوا دو سونطر بطل بوروندي على الاتحاد الليبي بهدف دون رد، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الفريق البوروندي في تحقيق الفوز على ملعبه، وذلك قبل خوض لقاء العودة بملعب الاتحاد الليبي.

ومن المنتظر أن يلعب المتأهل من هذه المواجهة ضد الزمالك في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الزمالك مباراة كأس سوبر لوسيل في قطر أمام الهلال السعودي والتي خسرها الأبيض بركلات الترجيح.

في مباراة أخرى فاز فريق سانت جورج الإثيوبي على الهلال السوداني بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم في أديس أبابا.

كذلك حقق بترو أتلتيكو الأنجولي الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق بثلاثية دون رد خارج ملعبه.