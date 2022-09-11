قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 14:18

كتب : عمرو عبد المنعم

موسى كمارا لاعب منتخب سيراليون

وجه موسى نوح كمارا لاعب منتخب سيراليون الشهر بـ موسى تومبو استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انضم مؤخرا لصفوف نادي الاتحاد الليبي.

وانضم موسى تومبو لصفوف الاتحاد الليبي قبل أيام بشكل رسمي، وسافر إلى ليبيا من أجل الانتظام في معسكر فريقه تميهدا للسفر إلى مصر لخوض التدريبات هناك.

لكن موسى تومبو حدث له ما لم يكن يتوقعه؟

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موقع sierraloaded السيراليوني كشف بشكل متواصل كل ما حدث مع موسى تومبو منذ وصوله إلى ليبيا.

ويستعرض معكم FilGoal.com القصة بالكامل.

وصل موسى تومبو إلى ليبيا قبل أيام ووقع عقود انتقاله إلى الاتحاد الليبي وتم تقديمه إلى جمهور الفريق.

وأبدى موسى سعادته بهذه الخطوة وخرج في نفس اليوم ليلا للاستمتاع والاحتفال بناديه الجديد.

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وسافر فريق الاتحاد الليبي إلى تنزانيا لخوض مباراة في دوري أبطال إفريقيا، ولم يسافر معه موسى كمارا بحجة أنه يعاني من إجهاد وغير جاهز للمشاركة في اللقاء.

لكن في اليوم الثاني سمع موسى كمارا أصوات إطلاق نار بالقرب من المكان الذي يسكن فيه، الأمر الذي جعله يشعر بالرعب.

وفورا لجأ موسى تومبو إلى زوجته "حواء" ووكيل أعماله، لكن الرد الذي وصله من الثنائي لم يخطر على باله.

كان من المفترض أن تصل زوجته إلى ليبيا بعده بعدة أيام للانضمام له هناك، لكنها تأخرت في السفر.

وعندما اتصل بها كمارا ليستغيث مما يسمعه من إطلاق نار يعتقد أنه يهدد حياته، فوجئ أن زوجته ألغت تذكرة العودة الخاصة به.

وقال موسى تومبو في الفيديو الذي بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أخبرت وكيل أعمالي أنني سأحضر إلى ليبيا لتفقد المكان وإذا كان كل شيء على ما يرام سوف أبقى، وإذا كانت الأمور غير ذلك سأغادر".

وأضاف "بعد يوم من وصولي بدأت في سماع دوي إطلاق نار، المكان ليس آمنا بالنسبة لي".

وأكمل "اتصلت بزوجتي وأخبرتها بذلك لكنها صدمتني وقالت لي إن هذا الأمر ليس من اختصاصي".

وواصل "شرحت لها الأمر وأكدت لها أنني إذا بقيت في ليبيا سأموت، وردت وقالت لي حسنا عندما تموت ستشعر الأسرة بالألم لفقدانك، وبعدها سوف أتزوج مرة أخرى".

ومرة أخرى نشر موسى تومبو فيديو جديد ظهر خلاله وهو يحمل سكينا قال فيه: "من الآن فصاعدا أي شيء سيحدث لي سيكون السبب فيه هو زوجتي ووكيل أعمالي حتى إذا تعرضت للموت".

ويمتلك موسى تومبو شرطا جزائيا في تعاقده مع الاتحاد الليبي قيمته 500 ألف دولار، يحق له دفعه والرحيل في أي وقت، وإلا يكمل مدة التعاقد بالكامل وهي موسمين.

موسى تومبو كان صاحب لقطة شهيرة حدثت معه عندما كان يستعد للسفر مع منتخب بلاده إلى الكاميرون للمشاركة لأول مرة في كأس الأمم الإفريقية.

ووقتها ذهبت زوجته لتوديعه وقبلت قدمه وحققت هذه الصورة انتشارا كبيرا وجدلا واسعا.

وحتى الآن لا يزال اللاعب في ليبيا ينتظر تحديد مصيره من قبل نادي الاتحاد، وهل سينضم لمعسكر الفريق في القاهرة أم لا.

ويبلغ موسى تومبو من العمر 22 عاما وبدأ مسيرته الاحترافيه مع كرة القدم في عام 2019، وتنقل بين عدة أندية في سيراليون وكان له تجربة احتراف قصيرة في دوري الدرجة الثانية السويدي، وكذلك في إثيوبيا قبل أن ينتقل إلى الاتحاد الليبي.

Hawa Tombo Bids Farewell To Musa Tombo As Leone Stars Depart The Shores Of Sierra Leone - YouTube

موسى تومبو سيراليون الاتحادالليبي
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