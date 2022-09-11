استاد القاهرة يوافق على استضافة مباريات وادي دجلة وزد

وافقت هيئة استاد القاهرة على استضافة مباريات فريقي وادي دجلة ونادي زد في الدرجة الثانية.

وتقدم الفريقان بطلب رسمي من أجل السماح بإقامة مبارياتهم في الموسم الجديد على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن إدارة هيئة استاد القاهرة قد وافقت على استضافة الفريقين في الموسم الجديد.

وكان وادي يخوض مبارياته الموسم الماضي على استاد المقاولون العرب.

أما زد فكان يخوض مبارياته على ملعبه الرئيسي في النادي وعلى استاد الكلية الحربية.

ويقود فريق زد، مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للفريق منذ رحيل سمير كمونة.

أما وادي دجلة فيستمر الكرواتي إيجور في قيادة الفريق بالموسم الجديد.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدرجة الثانية يوم الأربعاء المقبل.

ويضم دوري الدرجة الثانية 48 فريقًا مُقسمة على 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 16 فريقًا، قبل أن يتم تقليصها في الموسم بعد المقبل.

وصعدت أندية شبان قنا والنصر للتعدين وأسمنت أسيوط ولافيينا والمستقبل سبورت والعبور وكهرباء الإسماعيلية ونبروه وطنطا وجمهورية شبين وبروكسي وهلال مطروح.

وتنطلق المسابقة أيام 12 و13 و14 أكتوبر، وتقام المباريات أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع.

ويقع فريقا وادي دجلة وزد في المجموعة الثانية والمساة بمجموعة القاهرة.